Deux personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au coronavirus dimanche soir, par le Laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie. «Ces deux personnes ont été isolées et prises en charge», indique le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière. Les deux patientes vivent à Boufarik, dans la wilaya de Blida. Selon des sources concordantes, les deux malades sont en isolement depuis vendredi à l'EHS de Boufarik, au service des maladies infectieuses.

Les mêmes sources indiquent que c'est un parent venu de France, qui leur a transmis le virus. Dès son retour en France, le parent en question a été testé positif au coronavirus. En apprenant la nouvelle, les proches dudit malade se sont rendus à l'hôpital de Boufarik pour y effectuer des tests. La mère et sa fille se sont avérées positives au virus en dépit du fait qu'elles soient asymptomatiques (sans symptômes).

Le ministère de la Santé indique dans son communiqué que «le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place et renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France, le 21 février 2020». Il est ressorti de cette enquête que les «deux personnes asymptomatiques à leur arrivée, étaient en phase d'incubation de la maladie et ont développé des signes cliniques trois jours après soit le 17 février 2020», rapporte la même source. Avec ces contaminations, le pays entre dans une phase plus active en matière de lutte contre le coronavirus. Les enquêteurs du ministère de la Santé sont déjà à pied d'oeuvre pour reconstituer le parcours de ces deux malades et identifier toutes les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact, à l'effet de procéder à des tests, isoler les probables nouveaux cas, à l'effet de réduire la propagation du virus. La mission ne sera certainement pas de tout repos et le risque qu'un porteur du coronavirus passe à travers les mailles du filet du ministère de la Santé est quasi certain, insistent les médecins épidémiologistes. Il est donc établi que de nouveaux cas se déclareront dans un futur proche. L'essentiel, insistent les professionnels de la santé, est de ne pas céder à la panique.

Il y a lieu de souligner que l'Algérie a mis en alerte toutes les structures du pays, jusqu'à celles d'Illizi, à l'extrême sud du pays. Tous les hôpitaux ont aménagé un espace confiné pour la prise en charge urgente de cas suspects de coronavirus. Le système de santé national semble bien armé pour faire face à la multiplication de cas de patients porteurs du virus. La communication autour de cette maladie s'organise et les Algériens sont pleinement informés des procédures à suivre. Le tout est de savoir comment la société réagira à une déclaration effective de l'épidémie dans plusieurs régions du pays, comme c'est le cas dans d'autres pays.