Le citoyen algérien se plaint depuis longtemps et se demande quand est-ce qu'il y aura une amélioration du débit Internet. En réponse à l'interpellation des citoyens, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, déclare qu'«il faut être franc et transparent avec le citoyen. Celui-ci doit savoir que l'usure du réseau filaire amoindrit considérablement le débit de la connexion». C'est ce qu'a déclaré le ministre, avant-hier soir, à la télévision publique. Il ajoutera que «ce n'est qu'après son remplacement par la fibre optique qu'on pourra faire le bilan». Cette mission demeure un vrai challenge pour le premier responsable du secteur, d'autant que l'Algérie est un pays continent. Le réseau filaire à renouveler est constitué de milliers de kilomètres de câbles qu'il faut remplacer. Cela en parallèle des efforts fournis pour le déploiement de la fibre optique. Quant au débit Internet à proprement parler, le ministre rassure en déclarant que «l'Algérie s'est dotée, le 31 décembre dernier, d'un 4ème câble sous-marin. Il s'agit de la partie l'Orval/Alval, reliant Alger et Valence (Espagne). Il a été mis en service. Le système de câble sous-marin à fibre optique Orval/Alval relie le réseau de télécommunications national au réseau européen, via Alger, Oran et Valence, en Espagne». Poursuivant, le ministre a expliqué que «l'augmentation des capacités en matière de bande-passante de ce câble se fera dans un avenir proche afin de sécuriser et d'améliorer le réseau de communication du pays avec l'étranger». Il a ajouté dans ce sens que «le système de ce câble permettra de garantir la pérennité de la connectivité internationale». Dans ce sillage, il y a lieu de rappeler que le ministre avait déclaré, fin décembre dernier, que «le volume du flux Internet connaîtra un changement qualitatif le mois de janvier, après l'installation de nouveaux diffuseurs». «Les citoyens remarqueront, à partir de la fin de ce mois et du début du mois prochain, un changement dans la qualité du réseau téléphonique et le flux d'Internet», avait-il révélé. Il avait également fait état de l'importation rapide de plusieurs équipements modernes en application des instructions du président de la République pour augmenter le débit d'Internet. Il a, par ailleurs, expliqué que le gouvernement a lancé des projets de création de nouvelles stations de diffusion appelées «High Points» dans les grandes villes souffrant de pression. Les résultats apparaîtront dans quelques jours.