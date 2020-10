FLN: une Constitution consensuelle

Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN) a affirmé, vendredi, à Skikda, que le projet d'amendement de la Constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain, constituait «un portail vers des réformes dans divers domaines et secteurs».

Pour Abou El Fadhl Baâdji, les lois organiques découlant du projet de l'amendement de la Constitution « oeuvrent à introduire des réformes dans tous les domaines: politique, économique, culturel et social» précisant que «ce projet vise à mettre en place une Cour constitutionnelle qui oeuvrera à contrôler la constitutionnalité des lois en sus de donner une place plus importante aux dispositions constitutionnelles». Soulignant le caractère consensuel de la mouture de la nouvelle Constitution, le responsable politique a déclaré que la majorité des articles contenus dans le projet de l'amendement constitutionnel « répond aux revendications de la classe politique».



Mouvement El-Islah: «L'amendement constitutionnel assure l'alternance au pouvoir»

S'exprimant à partir de la wilaya de M'sila, le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini a affirmé que l'amendement constitutionnel assure «l'alternance au pouvoir dont la présidence de la République et le Parlement, limités par la Constitution, à deux mandats successifs ou séparés et en tant que principes immuables». Cette limitation de mandats permettra, selon Filali Ghouini, l'émergence d'autres compétences nationales. Tout en mettant en exergue le rôle de la société civile dans la prise de décision et sa participation en termes de mise en oeuvre de ces décisions, Filali Ghouini exige des «autorités de répondre» et de «prendre en charge les préoccupations de la société civile et des citoyens». La décision de soutenir le projet de l'amendement de la Constitution a été prise, selon l'orateur, du fait que «le document soumis au référendum préserve les constantes nationales et les place au-dessus de tout débat politique et constitutionalise le tamazight en tant que composante de l'identité nationale et parmi les articles immuables dans le projet d'amendement de la Constitution» tout en assurant que «le tamazight en tant que langue et élément identitaire national concerne toutes les régions du pays».

Mohamed Allioui met en avant la consécration de la bonne gouvernance

Animant un meeting à Boumerdès, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Alioui, a mis en avant l'importance dans la mise en place et la consécration des notions générales de la bonne gouvernance dans l'Algérie nouvelle. Pour Mohamed Alioui, la nouvelle Constitution constituera «la locomotive de la mise en place des contours de l'Algérie de demain et de la cristallisation de la fraternité entre les différentes catégories de la société algérienne». Tout en apportant son soutien et annonçant son vote en faveur de ce projet d'amendement de la Constitution, le SG de l'Unpa souligne que le projet de la nouvelle Constitution «a ouvert la voie à la consécration de la bonne gouvernance à travers la réhabilitation de la place des acteurs de la société civile, des associations et des organisations populaires, et leur association en tant que force de proposition dans l'élaboration et la prise de décision dans les divers domaines».

Issaâd Mabrouk relève des dispositions inédites

Le Syndicat national des magistrats (SNM) a affirmé, vendredi, lors de l'ouverture de la première session de la réunion des membres du conseil national du SNM à Alger, par la voix de son secrétaire général, Issaâd Mabrouk, que le projet d'amendement constitutionnel «inclut des dispositions inédites en matière de pouvoir judiciaire à même de contribuer à la consécration d'une véritable indépendance de la justice», notamment en ce qui a trait à la nouvelle composante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Se disant optimiste de «voir les lois organiques consacrer l'indépendance effective des magistrats à même de garantir une véritable sécurité judiciaire», Issaâd Mabrouk estime que la nouvelle composante du CSM est de nature à consacrer une véritable indépendance de la justice, notamment en cas d'attachement des magistrats au rôle qu'il leur est assigné, en accomplissant, en premier lieu, la mission que la déontologie leur impose, ajoutant que la nouvelle composante du CSM donnera une impulsion à ce Conseil, si le peuple plébiscite par oui le projet d'amendement constitutionnel, en ce sens que le CSM sera chargé de garantir l'indépendance de la justice.