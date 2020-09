Les Algériens bloqués à l’étranger, en raison de la pandémie de Covid-19, ont-ils été tous rapatriés ? C’est ce que laisse entendre la compagnie aérienne nationale. Air Algérie a annoncé en effet, qu’elle a effectué vendredi dernier, son dernier vol de rapatriement d’Algériens bloqués à l’étranger. Un Airbus A330 a décollé en direction de l’aéroport de Paris-Orly pour effectuer le dernier voyage de la 4e phase de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger. C’est ce qu’a indiqué Amine Andaloussi, porte-parole d’Air Algérie. Ce vol spécial sera le dernier qu’Air Algérie va assurer pour rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger. La fin de ces vols de rapatriement est-elle un prélude à la réouverture des frontières ? Depuis le 17 mars dernier, les vols et les liaisons maritimes ont été suspendus. Seules les opérations de rapatriement sont autorisées. Le gouvernement de Djerad n’a fixé aucune échéance pour la réouverture des frontières, mais il est certain qu’elle se fera au cas par cas. L’Algérie, qui a été placée, en juillet dernier, par l’UE, sur la liste des pays sûrs bénéficiant d’une réouverture des frontières européennes, avant d’être retirée de cette même liste, fin juillet. Il est vrai que l’Algérie a connu un léger rebond de la pandémie, où le nombre de contaminations a touché le pic des 700 cas par jour avant d’amorcer une réelle tendance baissière. En revanche, la pandémie est repartie de plus belle en France, qui a enregistré de nouveaux records, le week-end dernier, dans plusieurs pays d’Europe et même dans ceux du Maghreb dont la Tunisie et le Maroc.

Au vu de ce nouveau tableau sanitaire, c’est l’Algérie qui va établir sa liste de pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager sur son territoire.