La crise sanitaire majeure de la pandémie de Covid-19 et ses retombées commencent à donner lieu à des interrogations au sein des corporations et des secteurs d'activité en général et des citoyens en particulier quant à sa durée et ses conséquences directes sur leur quotidien, mais aussi sur la situation sociale, de pans entiers de la population, qui souffrent davantage de la prolongation des gestes barrières inhérents au confinement.

On parle maintenant de la levée progressive du confinement, c'est déjà une nouvelle étape qui se profile avec des priorités somme toute délicates et sensibles. La levée du confinement c'est une mesure nécessaire dans le temps, elle s'impose de par la réalité socio-économique du pays et de la population à la fois.

Le retour de la vie sociale, économique et commerciale est tributaire de cette levée progressive dont le procédé doit être mis en place avec minutie et une vigilance extrême. Tout compte fait, le pays ne peut plus se permettre le maintien d'un statu quo social et économique aux retombées néfastes sur le pouvoir d'achat des populations que leurs salaires sont gelés et le mode de vie est dérisoire, voire vulnérable.

Le retour à la norme sociale stipule que la machine économique soit mise en branle d'une manière progressive, l'activité doit être aussi lancée au fur et à mesure pour permettre aux «victimes» de la pandémie de coronavirus sur le plan socio-économique de retrouver leur équilibre social et une intégration mordicus dans la perspective d'alléger leur fardeau et leurs problèmes d'ordre financier en matière de précarité et de vulnérabilité. Les pouvoirs publics viennent d'annoncer des mesures concrètes pour aller vers cette levée progressive de confinement, c'est une décision incontournable au vu du poids de la crise et ses développements multisectoriels et multidisciplinaires. L'enjeu réside dans la manière de joindre ses mesures de déconfinement progressif avec la nécessité de maintenir le cap de la gestion de la crise sanitaire majeure avec tout ce qui en découle comme mesures de prévention et de gestion de la pandémie. Une équation difficile, mais l'enjeu exige que les mesures de déconfinement doivent être prises dans un souci qui a trait à l'urgence de pallier la crise économique et sociale qui s'exacerbe et qui frappe de plein fouet la vie directe des populations dont la situation est devenue chaotique. Le président de la République a été clair en la matière lors de la dernière réunion du conseil des ministres où il a été question d'enclencher le plan de la levée progressive de confinement en soulignant en la matière que «la nécessité de persévérer dans le respect des mesures de prévention en vue de soutenir les résultats obtenus, et j'exhorte les walis des wilayas où le déconfinement total a été décidé de suivre de près la situation et de veiller au respect de ces mesures, notamment l'interdiction des rassemblements, des fêtes et de mariages», a-t-il insinué.