C'est donc à l'hôtel El Biar sis à Alger, que les Dynamiques de la société civile ont donné rendez-vous à la presse nationale, hier matin, pour une conférence afin de présenter les grandes lignes de «la Conférence nationale» qui se déroulera le 20 février prochain à la salle Harcha d'Alger. Mais les autorités locales ont interdit la tenue de cette dernière. car «les organisateurs n'avaient pas d'autorisations selon la justification des autorités. Les animateurs ont décidé de reporter la rencontre au début de l'après-midi au siège de l'association «SOS familles des disparus». Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (Laddh),a expliqué que «l'an 2 du Hirak» devra être celui de l'organisation». En effet, c'est à la veille de la célébration du 1er anniversaire du Mouvement populaire, qu'intervient cette «Conférence nationale» qui se veut un espace d'échanges et de discussions entre acteurs du Hirak. Les organisateurs indiquent: «Nous voulons créer un front qui regroupe les Dynamiques, et autres acteurs du Hirak. On ne doit pas avoir peur de la discussion. Les pressions sont nombreuses sur les activistes et on ne doit pas les craindre». Ils affirment en outre, qu'aucune des parties prenantes de la conférence ne veut parler au nom du peuple. «Par cette initiative, nous sommes les représentants de nous-mêmes, on ne veut parler ni au nom du peuple ni au nom du Hirak.

Il reste que le Hirak est notre boussole», explique encore Saïd Salhi ajoutant que «le Hirak est l'expression du changement auquel aspire le peuple. Notre initiative vise à traduire la volonté de ceux qui partagent notre vision sur le terrain politique, l'organisation est une nécessité à laquelle on ne peut pas tourner le dos». Pour ce militant, il s'agit de «consolider la cohésion sociale et culturelle telle que le peuple le fait depuis le 22 février dernier. Les Algériens ont dépassé plusieurs fossés qui ont toujours empêché le peuple d'aller vers un projet commun».

D'ailleurs, explique le même militant, le pacifisme, la fraternité et la détermination pour le changement radical sont les trois slogans du Hirak et ils ne sont pas le fruit du hasard. « C'est le choix conscient» d'un peuple qui, par son expérience et ses luttes, veut «maintenir les institutions de l'Etat». Concernant la date de la tenue de cette conférence, les organisateurs précisent avoir déjà obtenu l'accord des responsables de la salle Harcha et qu'une demande d'autorisation a été introduite auprès de la Drag d'Alger.