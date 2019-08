Plus de la moitié des nouveaux bacheliers doivent être heureux ! Ils sont, en effet, plus de 66 % à avoir eu leur premier choix lors des inscriptions universitaires. C’est en tout cas l’affirmation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid. « 66,46 % des nouveaux bacheliers ayant finalisé leurs préinscriptions avaient été orientés vers leur premier choix », a assuré le ministre lors d’une conférence de presse à l’École nationale supérieure d’informatique. Dans ce sens, il a précisé que 261171 bacheliers sur 271623 lauréats avaient effectué leurs préinscriptions

(96,15 %). Concernant l’orientation, le ministre a indiqué que 173585 bacheliers avaient été orientés vers leur premier choix, soit 66,46% du nombre d’inscrits, 41266 bacheliers vers leur deuxième choix (15,80%), 21184 bacheliers vers leur troisième choix (8,11%) et 13191 bacheliers vers leur quatrième et dernier choix (5,05%). Les universités et centres universitaires obtiennent la part du lion avec 241 179 étudiants (85,94 %) alors que 4 830 bacheliers seulement (1,94 %) ont été orientés vers les Écoles normales supérieures (ENS). Bouzid a, par ailleurs, fait savoir que la deuxième phase de préinscriptions et les entretiens ont débuté hier et se poursuivront jusqu’au 8 août, l’examen des vœux de cette deuxième phase étant prévu du 8 au 17 août. Le ministre a rappelé que les inscriptions définitives étaient prévues du 2 au 8 septembre 2019, sachant que la plateforme dédiée aux demandes d’hébergement sera ouverte du 8 au 17 août 2019 puis du 2 au 12 septembre 2019. Le ministre prévoit à la rentrée universitaire 2019-2020 un total de 1740000 étudiants répartis sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 Ecoles supérieures, 11 écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d’autres secteurs et soumis à la tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les futurs étudiants sont donc dans la phase de lancement de leur avenir. Certains sont en attente des concours des grandes écoles tels que celui d’accès à l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingénieur. D’autres par contre ont les yeux rivés vers…l’étranger. Ils rêvent d’aller poursuivre leurs études sous d’autres cieux. A cet effet, ils ont même eu l’occasion de découvrir ce qui s’offre à eux lors d’un Salon des études à l’étranger, organisé samedi dernier dans un grand hôtel des hauteurs de la capitale. Cet événement a été une occasion d’orienter et accompagner les étudiants algériens dans leurs ambitions d’intégrer de prestigieuses universités internationales ou bien d’apprendre l’anglais tout en découvrant le monde. Une multitude de possibilités s’offre donc à nos étudiants qui vont vivre l’un des étés les plus « chauds » de leur vie…