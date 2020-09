Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a considéré, hier, à Alger que la révision de la Constitution, qui sera soumise à référendum populaire le 1er novembre prochain, constitue «le premier jalon essentiel» pour l’instauration des fondements de la nouvelle République.

Il a invité à cet effet, l’ensemble des citoyens à faire preuve de sens de responsabilité et à participer massivement à la réussite de ce rendez-vous.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Fenniche a affirmé que la révision constitutionnelle constituait « le premier jalon essentiel pour l’instauration de la nouvelle République, ce qui implique pour nous, a-t-il dit, de faire preuve de sens de responsabilité et de participer massivement à la réussite de cette fête démocratique».

«En dépit des défis induits par la pandémie de Covid-19 le président Tebboune «a su relever ce défi et a tenu la promesse faite au peuple pour la révision de la Constitution par référendum, et ce en un temps court», a-t-il soutenu. «En tant qu’institutions et élites, nous sommes tenus de nous mobiliser pour mener à bien cette échéance et il nous incombe d’éclairer l’opinion publique, en procédant à la vulgarisation de ce document et à l’illustration de sa finalité, afin que l’ensemble des citoyens puisse prendre connaissance de son contenu», a-t-il estimé. Fenniche a, par ailleurs, passé en revue certains amendements contenus dans le projet de révision de la Constitution relatifs aux missions de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes en tant qu’institutions indépendantes de contrôle. Il a également souligné l’importance accordée par le législateur algérien à la création d’un «observatoire national de la société civile» en tant qu’instance consultative à même de contribuer à la promotion des valeurs nationales et de l’exercice démocratique et de participer à la concrétisation des objectifs du développement durable. Fenniche a souligné que la révision constitutionnelle avait consacré le principe de justice sociale et le caractère social de l’Etat, comme étant des principes immuables.