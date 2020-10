Après avoir sillonné les différentes Région militaires, le chef d'état-major de l'ANP était, mercredi dernier au commandement de la Gendarmerie nationale. Il tiendra une réunion de travail en présence du général Gouassemia Noureddine, commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi que les cadres et les personnels, lors de laquelle il a prononcé une allocution, en soulignant le fait que «le corps de la Gendarmerie nationale contribue avec efficience à la préservation de la sécurité et la stabilité de notre pays, considérant qu'il constitue un trait d'union vital avec le peuple, notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les personnels de la Gendarmerie nationale sont en contact quotidien avec leurs concitoyens». Ceci impose, a soutenu le général de corps d'armée, en ce qui concerne à l'évidence le référendum qui aura lieu demain «à la Gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures à même de procéder à la sécurisation totale et globale des centres et bureaux de vote». Et cela indique encore l'hôte du commandement de la Gendarmerie nationale «à travers les différentes régions du pays, ainsi que la sécurisation des bureaux de vote mobiles dans les zones éloignées, à l'effet de garantir la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, pour le bien de notre pays et son intérêt suprême». Jeudi c'était une journée sans répit pour le chef d'état-major puisqu'il s'est rendu pour clôturer ses visites d'inspection aux différentes Forces et Régions militaires, coïncidant avec le lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, aux Commandements des Forces de défense aérienne du territoire et des Forces navales. le général de corps d'armée a dans sa réunion d'orientation avec les cadres et les personnels, adressé une allocution où il a indiqué: «Nous avons de tout temps veillé à ce que notre stratégie soit cohérente, aux critères bien homogènes, adaptée avec une extrême harmonie aux évolutions géopolitiques qui nous entourent.» Aussi, insiste-t-il: «Nous avons oeuvré et nous continuons d'oeuvrer à l'effet que notre disponibilité à faire face aux défis sécuritaires existants et potentiels, ne se limite pas seulement à mettre à disposition les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires, mais nous tendons à ce que la conscience de nos personnels militaires tenant compte de l'importance de ces défis, soit hautement élevée». Le général de corps d'armée ne manquera pas s'adressant à son assistance d'attester: «Je suis pleinement convaincu que vous avez conscience, plus que jamais, de la responsabilité qui vous incombe et que vous savez pertinemment que l'exécution de ces missions ne peut se faire qu'à travers la préparation optimale des différentes unités, pour qu'elles soient à la hauteur de leurs nobles missions», notamment, précise le chef d'Etat-major «par la maîtrise des équipements modernes et des armes sophistiquées en dotation. Ce sont là des actions éminentes et nobles, dont vous devez être fiers, car elles sont inspirées des vertus et des comportements de vos ancêtres, grâce auxquels ils ont triomphé lors de leur glorieuse Révolution de Libération». Au Commandement des Forces navales, le général de corps d'armée a, avec la même détermination et rigueur, lors de sa deuxième réunion, souligné la permanence de l'effort: «Je saisis cette visite pour rappeler aux personnels des Forces navales, responsables et subordonnés, que nous considérons l'effort de poursuivre l'application stricte et rigoureuse des contenus des programmes de préparation au combat, comme étant l'un des efforts fondamentaux sur lesquels nous comptons énormément à l'effet de consolider les fondements de puissance de nos Forces navales», en particulier, a-t-il indiqué une fois de plus «du Corps de bataille de l'Armée nationale populaire, en général, pour lui permettre ainsi d'accomplir son devoir de contrer efficacement toute menace éventuelle, quelle que soit son origine», d'où en tant que responsables le devoir indique le général de corps d'armée «de veiller sur la disponibilité continue des moyens majeurs en dotation, et de suivre en permanence le degré d'exploitation optimale et rationnelle des potentiels humains et matériels mis à disposition, ainsi que le degré d'application effective et réelle des différentes recommandations, orientations et instructions».