Pour son retour de congé annuel, le wali de Bouira, Limani Mustapha a présidé, hier, un conseil de wilaya préparatoire de la rentrée sociale.

Le premier responsable n’a pas ménagé ses propos en direction des responsables du secteur de l’eau et a regretté la situation qui aura prédominé durant l’été en matière d’eau potable.

Le directeur de l’éducation, Mourad Bouziane, a présenté pour la circonstance un rapport détaillé sur les préparatifs de la rentrée du 4 septembre prochain.

La wilaya de Bouira a bénéficié de deux collèges d’enseignement moyen et d’un nouveau lycée qui porte les capacités à 544 écoles primaires, 127 CEM et 58 lycées à travers les 48 communes de la wilaya. Le taux d’occupation des classes (TOC) varie entre 20 à 38 élèves par classe.

La surcharge qui a caractérisé les CEM Khidder et Saïd Amar à Bouira sera atténuée après la décision d’ouvrir une annexe au niveau du lycée Mira. Deux établissements dispenseront l’enseignement de tamazight pour la première fois, il s’agit du CEM Khidder et du CEM nouveau à Lakhdaria. Pour l’encadrement pédagogique, un déficit est enregistré pour la langue française dans les trois paliers. Il en est de même pour les mathématiques et la physique.

La direction de l’éducation de Bouira dispose de 9466 postes d’emploi et 9296 sont déjà pourvus. Pour la prime des 3000 DA, trois daïras, Aïn Bessem, Bir Ghbalou et Sour El Ghozlane, sont en retard ce qui amènera le wali à exiger l’épuration des listes avant la première semaine de septembre. Pour les cantines, Bouira s’est doté de deux nouvelles portant le total à 434 qui serviront 68 000 repas par jour.

1091778 manuels scolaires ont été acheminés vers les établissements scolaires pendant les vacances d’été. La directrice de la santé dans son intervention est revenue sur le conflit qui oppose son secteur à l’entreprise réalisatrice de l’hôpital de M’Chedallah. Le wali a accordé un délai jusqu’à la fin du mois de septembre pour que le bâtisseur reprenne les travaux sans préalable, sinon, il faudra aller vers une résiliation aux torts exclusifs de ce dernier. Concernant la polyclinique d’Ath Laksar, les travaux ne reprendront qu’après la fin de l’enquête diligentée par la justice. La formation professionnelle et l’université sont les deux autres secteurs passés à la loupe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout le monde s’est accordé à dire que la rentrée sociale sefera dans de bonnes conditions.