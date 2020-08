Le non-respect des gestes barrières, pour éviter la propagation du coronavirus, n’est pas la seule menace qui «couve» sur nos plages. Notre vaste littoral «croule», de nouveau, « sous les déchets». Les vagues d’estivants qui envahissent les plages de la baie d’Alger, ont à elles seules, laissé sur le sable, plus de 33 tonnes d’ordures, depuis l’entrée en vigueur, samedi dernier, de la décision d’ouverture progressive des plages. C’est ce qui ressort d’un communiqué des services de la wilaya d’Alger, qui souligne que «cette énorme quantité a été collectée au niveau des 55 plages autorisées à la baignade.»

Ce triste constat ne concerne pas les plages seulement. Même-si près de 4 000 porteurs de sacs-poubelles au niveau des 17 communes touristiques de l’Algérois, c’est dans presque tous les coins de la capitale que les ordures sont partout et en quantité. Ce phénomène, qui ne cesse de prendre de l’ampleur année après année, ne s’est pas arrêté avec l’arrivée du virus, car les déchets de protection contre le Covid-19, comme les masques, jonchent les rues, les trottoirs, les plages et même le fond des océans, ce qui laisse dire que « nous n’avons pas tiré les leçons de la crise sanitaire». Donc, cette situation désolante n’est pas le résultat du manque de moyens. C’est plutôt l’incivisme des vacanciers, qui perdure, eu égard aux mesures de prévention contre la pandémie.

Un décor désolant qui n’est pas propre à la capitale seule, car presque toutes les villes côtières subissent «le même sort», depuis le début du déconfinement des plages. Des photos et des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent que les plages et les espaces publics « fraîchement » rendus « tout propres », se trouvent déjà dans un état lamentable.