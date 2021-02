Les policiers de la brigade de recherches et d’intervention (Bri) près la sûreté de wilaya d’Oran ont, en fin de semaine, saisi une quantité de 4,5 kg de cocaïne dissimulée dans une habitation située à Fernand-ville dans la commune de Bir El Djir, à l’est de la wilaya d’Oran. Dans cette affaire, plus d’une vingtaine de personnes ont, lors de plusieurs opérations distinctes, été interpellées. Cette mainmise est l’aboutissement de l’exploitation des informations par les policiers ayant mis sous surveillance minutieuse un individu ayant servi d’agent réceptionneur et de convoyeur de cette drogue dure provenant d’Espagne par voie maritime. L’enquête se poursuit toujours. Présentant le bilan annuel, le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran fait état de 430 affaires de trafic de stupéfiants et la saisie de 1395,576 kg de kif traité. Le colonel Bouzid Mohamed-Abdelraouf indique que «les affaires de trafic de kif traité ont considérablement diminué comparativement à 2019, année durant laquelle

7,3 tonnes de kif traité ont été saisies», soulignant par la même « la hausse du trafic des comprimés psychotropes». Les bilans du groupement d’Oran de la Gendarmerie nationale fait état de la saisie en 2020 de 73263 comprimés psychotropes contre 21048 comprimés saisis durant l’exercice précédent soit en 2019. Durant la même année, 108 affaires, ayant trait au trafic de drogue, ont été traitées, impliquant 157 narcotrafiquants arrêtés et écroués après leur présentation devant le parquet. En date du 16 avril 2020, les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie d’Oran, exploitant des informations, ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants composé de trois individus et saisi une quantité de 12,700 kg de kif traité sous forme de plaquettes. Dans cette affaire, deux véhicules servant au transport de la marchandise ont été saisis. Le25 août 2020, la section de recherche de la Gendarmerie nationale d’Oran, a saisi une quantité de 10 000 comprimés psychotropes de marque Prégabaline, une somme de

119050 DA et arrêté trois personnes.