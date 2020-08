La direction générale des forêts a enregistré 1 216 foyers d'incendies, entre le 1er juin et le 1er août, ayant parcouru une superficie globale de plus de 8 778 hectares (ha), a-t-elle annoncé dimanche dernier dans un communiqué. «Ces feux ont ravagé 2 846 ha de forêts, 3 245 ha de maquis et 2 687 ha de broussailles», indique la même source en précisant qu'elle enregistrait en moyenne 20 foyers quotidiennement et une superficie de 7,2 ha/foyer durant cette période. La DGF indique que la wilaya la plus touchée par les feux de forêts durant la période considérée est celle de Tizi Ouzou avec 1 767,5 ha et 153 foyers (dont 414,5ha de forêts), suivie de Béjaïa (1 516,5 ha, 68 foyers dont 479ha de forêts), Tiaret (852,85 ha et un total de 32 foyers dont 258,3 ha de forêts) et enfin Sétif avec 716,5 ha et 23 foyers dont 366,5 ha de forêts). Pour la période allant du 1er juin au 25 juillet, il a été enregistré 814 foyers d'incendies ayant parcouru une superficie totale de 4 277 ha dont 1 498 ha de forêts, 1 230 ha de maquis et 1 549 ha de broussailles, soit une moyenne de 15 foyers/jour et une superficie de 5 ha/foyer. Quant à la période comprise entre les 25 et 29 juillet, il a été enregistré 328 foyers d'incendies ayant parcouru une superficie totale de 3 928 ha ayant affecté une superficie de 1 254 ha de forêts, de 1 814 ha de maquis et 870 ha de broussailles, soit une moyenne de trois 47 foyers/jour et une superficie de 12ha/foyer. Les 26, 27 et 28 juillet, ont été marqués par une grosse vague de chaleur pour lesquels un BMS avait été mis par les services de la météo et transmis à toutes les Conservations concernées par les incendies.