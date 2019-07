Réuni hier, à l’école supérieure de l’hôtellerie de Aïn Benian à Alger, le forum national pour le dialogue a fait un sérieux pas vers un compromis politique pour une sortie de crise. Dans la plate-forme qui a sanctionné cette rencontre tant attendue par l’opinion politique et les observateurs, les participants ont soutenu mordicus la dernière démarche formulée par le chef d’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. Ce dernier a appelé le 3 juillet dernier à un dialogue où l’Etat n’interviendra pas et que les concernés par le dialogue auront à leur disposition toutes les facilités en termes de moyens et de logistique. Pour ainsi dire, l’opposition qui s’est réunie sous le label de « forum national pour le dialogue » soutient d’emblée l’initiative des tenants du système actuel qui consiste a « entamer un dialogue sérieux et responsable dans le cadre constitutionnel et légal pour aboutir à des solutions pour juguler la crise dans laquelle est plongé le pays ». C’est sans ambages que ce document qui a été lu par le coordinateur de ce forum, Abdelaziz Rahabi, a clairement affiché son intention de revenir au processus électoral et assurer une transformation démocratique qui passera par l’élection d’un président de la République. Et c’est ce président élu au suffrage universel et jouissant de toute la légitimité populaire qui aura à traiter avec toutes les composantes politiques, sociales et de la société civile pour aller de l’avant dans le processus du changement profond des institutions de l’Etat.

Les participants rejoignent de ce fait, le chef d’Etat par intérim quant à la mise en place d’un mécanisme qui facilitera la tâche pour aller le plus rapidement possible à l’étape de l’élection présidentielle.

Les conclavistes de Aïn Benian ont cependant soulevé quelques revendications. Il s’agit de déterminer, voire de mentionner aussi dans la feuille de route que «le peuple est souverain et la source selon les articles 7 et 8 de la Constitution». Ils ont notamment mis l’accent sur un point qu’ils considèrent comme essentiel, à savoir «la proclamation du 1er Novembre comme un référentiel qui unit tout le peuple algérien et l’Etat algérien».

De même que la plate-forme proposée par les présents insiste sur « la nécessité de consacrer un instrument de dialogue avec une finalité qui répondra aux attentes et aspirations qui ont été scandées par la révolution pacifique et l’élan populaire de 22 février ». L’ouverture du champ politique et médiatique et les restrictions et le musellement des libertés observés depuis ces dernières semaines n’ont pas été du reste, puisque les Forces du changements ont été intransigeantes sur la question : « Il faut que ces pratiquent cessent.»

La plate-forme a exigé que les autorités veillent à la sécurisation des marches et les manifestations populaires et ne pas les interdire ou les enfreindre.

L’une des garanties pour aller vers l’étape de l’élection présidentielle selon les représentants des forces de l’opposition pour le changement, il y a la question de la commission qui se chargera de la préparation et de la surveillance de l’élection. Un des gages pour réussir un processus électoral transparent et honnête.

Dans ce sens, la plate-forme exige l’installation d’une commission indépendante en révisant la loi organique en la matière pour permettre à l’élection présidentielle de se dérouler dans un climat démocratique.

Cette rencontre se veut comme une halte pour énumérer les points nodaux qui ont trait à la crise qui taraude le pays. C’est un premier pas et c’est la première fois qu l’on sent ce rapprochement entre le pouvoir et l’opposition. Ce n’est pas sans raison d’ailleurs que cette même plate-forme a insisté sur la valorisation des sauts qualitatifs produits par le Mouvement populaire et la reconnaissance de ses revendications. Cela d’une part et d’autre part, elle s’est attelée à travers elle à déterminer l’étape essentielle qui consiste en la mise en place des mécanismes pour «un dialogue serein».

Les participants ont suggéré des mécanismes susceptibles d’être en mesure de redonner confiance et pour créer un climat favorable à un véritable dialogue.

Il faut signaler enfin que cette rencontre a vu la participation des représentants de l’ex-parti dissous, Guemazi et Boukhamekhem en l’occurrence. Ce qu’il faut signaler aussi, c’est l’absence d’une partie de l’opposition, à savoir les forces de l’alternative démocratique.