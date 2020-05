Une prime exceptionnelle sera octroyée aux employés d'Algérie poste qui sont en contact direct avec le citoyen durant le confinement en vigueur dans le pays, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), a annoncé, hier, à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Cette prime concernera aussi bien les agents des guichets que les autres employés qui sont en contact direct avec le citoyen durant ce confinement, a indiqué le ministre à la presse, en marge d'une visite d'inspection au niveau des bureaux de poste de Chéraga et du boulevard colonel Bougara à El Biar.

Boumzar a annoncé également l'octroi d'une prime aux «employés du Back Office (activités d'administration...) et aux techniciens». Cette prime sera étudiée lors du conseil d'administration qui se tiendra le 19 mai prochain, a précisé le ministre.

Le ministre a indiqué que durant les deux derniers mois de confinement, «plus de 20 millions d'opérations et plus de 700 milliards de DA de retraits ont été effectués au niveau des bureaux de poste en Algérie». Boumzar a, par ailleurs, exhorté l'ensemble des employés des bureaux de poste à «assurer la continuité de l'ensemble des services postaux, notamment ceux en relation avec l'épargne», relevant que «le secteur a contribué à cet effort de solidarité avec une somme dépassant les 111 milliards de centimes».

«C'est l'effort de solidarité de toutes les entreprises du secteur public (l'ensemble des filiales du Groupe Télécom Algérie, l'Agence nationale des fréquences et Algérie poste), ainsi que les premiers responsables de ces entreprises qui ont fait don d'un mois de leurs salaires», a-t-il précisé.