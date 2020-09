Le projet de révision de la Constitution, adopté dimanche par le Conseil des ministres, comprend une série de propositions contenues dans six axes.

La mouture, distribuée aux acteurs de la classe politique et de la société civile, compte également une dizaine d'autres propositions hors axes.

* Droits fondamentaux et libertés publiques:

-Introduction d'une disposition portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en relation avec les fondamentaux et les libertés publiques.

-Interdiction de limiter les droits fondamentaux et libertés publiques qu'en vertu d'une loi et pour des raisons liées à la protection de l'ordre public et la protection d'autres droits et libertés consacrés par la Constitution.

-Consécration du principe de sécurité juridique.

-Consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté.

-La loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à entraver la liberté de création des partis politiques.

-Reconnaissance du droit aux citoyens à présenter des pétitions et obligation aux pouvoirs publics de répondre.

*Renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs:

-Limitation du mandat présidentiel à 2 mandat successifs ou séparés.

-Possibilité pour le président de la République de nommer un vice-président.

-Consolidation de l'institution du chef de gouvernement.

-Limitation du mandat parlementaire à deux mandats.

-Distinction entre l'immunité parlementaire pour les actes rattachés à l'exercice du mandat parlementaire et ceux non rattachés.

-Suppression du droit de légiférer par ordonnances durant les vacances parlementaires.

-Obligation faite au gouvernement de faire accompagner les projets de lois par des textes réglementaires d'application.

*Indépendance de la justice:

-Renforcement du principe de l'indépendance de la justice.

-Constitutionnalisation du principe de l'inamovibilité du juge.

-La vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le Premier président de la Cour suprême qui peut suppléer le président de la République.

-Le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature.

-Intégration de 2 représentants syndicaux des magistrats et du président du Conseil national des droits de l'homme au Conseil supérieur de la magistrature.

*La Cour constitutionnelle:

-Consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil constitutionnel.

-Extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au contrôle des ordonnances et à la conventionalité des lois.

-Consécration du contrôle a posteriori de la Cour constitutionnelle sur les ordonnances et les règlements.

-Reconnaissance du droit de saisine aux instances compétentes aux fins de demander un avis interprétatif des dispositions constitutionnelles.

-Elargissement de l'exception d'inconstitutionnalité aux règlements.

*Transparence, prévention et lutte contre la corruption: compte notamment:

-Constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

-Interdiction de cumul entre fonctions publiques et activités privées ou professions libérales.

-Prohibition de création d'un emploi public ou d'une commande publique si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général.

-Déclaration de patrimoine au début et à la fin de fonctions pour toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue.

-Répression par la loi du trafic d'influence.

*Autorité nationale indépendante des élections:

-Constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des élections.

-Renforcement des missions de l'Autorité, sa composition, son organisation et son fonctionnement.

*Propositions hors axes:

-Constitutionnalisation du Mouvement populaire du

22 février 2019 dans le préambule de la Constitution.

-Prohibition du discours haineux et de discrimination.

-Renforcement du rôle de l'Etat dans la protection de l'environnement, de l'eau et de la qualité de vie.

-Obligation de l'administration de motiver ses décisions et de répondre dans le délai fixé par la loi.

-Consécration des principes d'égalité, de non-discrimination, de continuité, d'adaptation, de qualité, d'efficience et de prospective pour les services publics.

-Consécration du Conseil national économique, social et environnemental.

-Insertion de tamazight comme disposition qui ne peut faire l'objet de révision.

-Constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à des opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations unies.

-Constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays concernés.