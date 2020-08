Pour la première fois depuis leur fermeture,pour cause de la pandémie du Covid-19, les mosquées ont rouvert leurs portes aux fidèles, qui ont fait la prière du Dhohr, hier, dans une ambiance marquée par la joie et la contrainte de l'observation stricte des mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus. C'est en fait depuis avant-hier, que les préparatifs ont commencé, à travers le territoire national, afin de réussir le premier pas décisif et démontrer la capacité des Algériens à respecter les gestes barrières imposés par les autorités, comme condition d'ouverture des lieux de culte.

Hier donc, rien que dans la capitale, les mosquées ouvertes étaient au nombre de 400. Elles sont réparties sur plusieurs daïras comme Sidi Abdellah, Sidi M'hamed, Chéraga, El Harrach, Bouzaréah, Birtouta, Bab El Oued, Bir Mourad Raïs, Baraki, Rouiba, Dar El Beïda et Hussein Dey. Une série de règles préventives a été établie par les wilayas, afin de faire respecter le protocole sanitaire. Jusqu'à hier, dans l'après-midi, le suivi des consignes était vraiment strict.

Les fidèles ont fait la prière dans le strict respect des consignes. Beaucoup de personnes interrogées à leur sortie des mosquées, mettaient l'accent sur la nécessité d'observer les mesures pour prévenir la contamination du prochain. Il y va de la santé des gens qui viennent faire la prière, mais aussi de leur entourage et leurs familles.

En effet, dès l'annonce de la réouverture des lieux de culte par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, faisant suite à la décision du président de la République, l'organisation au niveau des mosquées a été au rendez-vous. Des comités de quartiers et des associations se sont mis à la préparation des conditions nécessaires pour la réouverture à travers toutes les mosquées concernées par la décision.

Un tapis de prière personnel, des masques de protection comme les bavettes et la distanciation sociale d'un mètre et demi sont des mesures que chaque fidèle doit observer, afin de permettre une prière dans de bonnes conditions. Un contrôle de la température a été observé, hier, par tous les fidèles qui ne pouvaient circuler que dans un seul sens unique. Dans toutes les mosquées réouvertes, il a été observé que les climatiseurs n'étaient pas en marche, comme demandé, malgré les températures élevées.

Enfin, de l'avis même des personnes qui ont fait la prière, hier, le respect strict des mesures sanitaires était nécessaire pour garder les mosquées ouvertes. Le gouvernement n'avait, en effet, pas exclu l'éventualité de la fermeture une autre fois de ces lieux de culte si le taux de contamination venait à aller en hausse. Ces lieux doivent être un vecteur de sensibilisation sur le danger du laisser-aller face à la pandémie et non le contraire, avait affirmé le Premier ministre. En tout état de cause, hier, c'était la joie dans les mosquées ouvertes, en attendant, avec grand espoir, les autres.