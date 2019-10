La priorité doit être accordée à la main-d’œuvre locale et nationale dans le recrutement pour le projet intégré d’extraction et transformation du phosphate Bled El Hadba dans la commune de Bir El-Ater (Tébessa), a-t-on insisté jeudi dernier au cours d’une séance de travail tenue au siège de la wilaya. La directrice des relations intersectorielles au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Akila Chergou, a affirmé au cours de la rencontre qui a regroupé les représentants de différents secteurs (industrie, énergie, travaux publics et transport), que «les besoins des différentes phases d’exécution de ce projet ont été déterminés». Elle a également indiqué que «le secteur de la formation œuvre à accompagner celui de l’industrie dans l’exécution des divers projets assurant que le secteur a procédé à l’évaluation des potentialités de ses structures et encadreurs en vue de former une main- d’œuvre technique qualifiée pour ce mégaprojet». Un programme de formation spécial pour ce projet sera mis en place pour former la main-d’œuvre requise qui sera capable de maîtriser les équipements et technologies utilisées, a-t-elle ajouté. De son côté, le conseiller du P-DG du groupe public Sonatrach, Ferhat Ounoughi, a souligné l’importance de recruter une main-d’œuvre locale et nationale pour toutes les phases d’exécution du projet en ouvrant notamment la voie pour la formation des jeunes dans les centres et établissements surtout que le projet permettra la création de 14 000 emplois lors de la réalisation et 3 000 durant la phase d’exploitation.