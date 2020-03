Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a indiqué jeudi dernier que les équipements hydrauliques fabriqués localement bénéficieront d'une préférence dans les marchés publics, annonçant l'interdiction de l'importation des équipements fournis par les producteurs nationaux. Cette annonce, faite en marge d'une rencontre d'information sur «la promotion de la production nationale des équipements hydriques», vient emboîter le pas aux déclarations d'autres membres du gouvernement, et qui s'inscrivent dans le cadre des orientations du président de la République visant à combattre le phénomène d'importation à outrance. Un constat qui est «très largement confirmé au sein de ce secteur où 90% des équipements utilisés pour différents types de travaux sont importés», selon Abdelghani Seffal, directeur général de l'entreprise S. Five Groupe, spécialisée dans la production des équipements de traitement des eaux usées. «Les sociétés étrangères (France, Espagne, Turquie...) qui raflent la quasi-totalité des marchés de réalisation dans notre pays - estimés à des centaines de millions d'euros - font systématiquement appel à leurs équipementiers et privent les nationaux de toute participation», explique-t-il.

Cette décision salutaire donne, pour lui, la possibilité aux sociétés algériennes de s'affirmer dans ce segment. «Celles-ci offrent plusieurs modèles de machines, conçues et fabriquées localement, avec haute précision, répondant aux normes internationales et tenant compte des exigences environnementales.

Un ministre porté sur les TIC

Notre valeur ajoutée c'est d'être très proches de nos clients pour la maintenance, à la différences des étrangers». Ce dirigeant déplore, toutefois, les obstacles liés en premier lieu au foncier industriel, ainsi que ceux administratifs. Il regrette en plus «le manque d'appui des autorités pour la mise en place de réseaux de sous-traitance dans ce domaine, puisqu'il n'existe même pas un fichier national des opérateurs qui y activent pour faciliter le partenariat entre eux». Sur un autre plan, le ministre des Ressources en eau a réaffirmé que les réserves hydriques actuelles étaient «suffisantes pour satisfaire les besoins nationaux en 2020, qu'il s'agisse d'eau potable ou pour l'irrigation des grandes surfaces agricoles». Ainsi, «33% de nos besoins seront satisfaits par les réserves des barrages dont le taux de remplissage est de 63%, soit 4 mds m3. Les nappes phréatiques contribuent à hauteur de 60% à cette couverture, outre ce qui est produit dans le cadre du programme de dessalement d'eau de mer, puisque notre pays compte 13 stations destinées à approvisionner les villes côtières, en plus de la réalisation de trois nouvelles stations, a-t-il précisé. La réalisation de ees stations sera poursuivie en 2021, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, a ajouté le ministre. Par ailleurs, pour les régions souffrant du manque d'eau, Berraki a indiqué que «plus de 400 communes bénéficieront, avant l'été prochain, d'un approvisionnement quotidien en eau potable, en attendant de satisfaire la demande des autres avant fin 2020. Le secteur veillera à «réduire le taux de fuites de 7% cette année, notamment à travers l'utilisation du système d'irrigation au goutte-à-goutte», a-t-il poursuivi.

Le ministre, qui a imputé le déficit pluviométrique enregistré en Algérie aux changements climatiques, a fait savoir que «ses services procèderont à l'évaluation de la situation fin avril prochain pour prendre les mesures et les dispositions nécessaires en vue de garantir l'approvisionnement en eau pour 2021».

Les autres priorités

Le ministre des Ressources en eau a mis l'accent sur la nécessité de recourir aux nouvelles technologies de numérisation et à l'innovation pour améliorer le service public dans ce domaine. Lors d'une rencontre avec le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridène, Berraki a insisté sur le fait que les start-up spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies seront sollicitées pour l'amélioration de l'alimentation en eau potable, qui demeure l'un des principaux objectifs du secteur. Cette rencontre constitue une opportunité pour mettre en place un cadre de coopération et de coordination et arrêter un plan de travail entre les deux ministères, pour l'amélioration du service public, a fait savoir Berraki. Pour sa part, Yassine Djeridène a exprimé la disposition de son département à oeuvrer de concert avec le ministère des Ressources en eau pour contribuer à l'amélioration du service public.

Les jeunes Algériens porteurs d'idées pourront concrétiser leurs projets à travers la création des microentreprises et de start-up, a-t-il avancé.

Dans un autre registre, Arezki Berraki a affirmé, face aux députés de l'Assemblée populaire nationale, que la généralisation de la déminéralisation des eaux souterraines s'inscrivait en tête des priorités de son secteur, particulièrement pour les régions éloignées dans l'objectif d'alimenter les citoyens en eau potable. Il a fait état, dans ce cadre, «des projets de réalisation de stations de déminéralisation qui seront inclus dans la prochaine loi de finances».