Bouira compte 496 zones d'ombre. La récente mesure des pouvoirs publics de consacrer les moyens existants au profit de ces régions «oubliées» depuis l'indépendance se concrétise. Ainsi, après une phase de détection de ces contrées, la wilaya a en étroite collaboration avec les associations et les élus, consacré les moyens financiers locaux pour du moins atténuer les souffrances de ces campagnards qui ont préféré rester sur leurs terres, loin des villes. La journée de mardi dernier a été consacrée à une visite de plusieurs villages des communes d'Ahl el Ksar et d'El Hachimia. C'est à Ighzer Boulghoum que la délégation a eu à constater la situation et où la route reliant cette contrée à Ahl El Ksar a été retenue comme priorité en plus de l'éclairage public. A Ighil M'halla, Mellaoua, Achemeli dans la circonscription administrative d'Ath El Ksar les besoins sont pratiquement les mêmes. Ces zones vallonnées souffrent du manque d'eau. Un réservoir d'une capacité de 200 m² a été réceptionné pour réduire les peines des habitants qui recevaient l'eau depuis le barrage Tilesdit un jour sur cinq. Les écoles primaires les plus proches d'Ighil M'halla, d'Achemeli sont à plus de 5 kilomètres. La distance est parcourue quotidiennement par les écoliers à pied puisque ces régions ne disposent pas de transport scolaire en raison de la dégradation des chemins qui y mènent. Les réseaux d'assainissement aussi font défaut. La salle de soins la plus accessible est à 10 kilomètres pour le second bourg. L'éclairage public, le renforcement des réseaux AEP, les terrains de proximité, les opportunités d'emploi dans le secteur de l'agriculture, la construction rurale... sont autant de doléances soulevés par les habitants de ces villages enclavées et démunis de tout. Par souci d'équité et eu égard au manque de moyens financiers, les pouvoirs publics ont inscrit plus de 200 opérations réparties à travers les 45 communes de la wilaya. Dans un premier plan, chaque commune aura à prioriser quatre projets d'utilité publique qui ne nécessitent pas des enveloppes importantes en attendant les dotations retenues par le gouvernement. La même situation est constatée à Lachraf Ouled Ghomara, Betatya et Aggoun dans la commune d'El Hachimia. Là aussi, les citoyens souffrent de plusieurs manques comme le gaz, les accès, les équipements publics, l'emploi. Comme pour les autres communes, l'Assemblée populaire communale a inscrit quelques opérations susceptibles d'être concrétisées sur le budget de wilaya, du fonds d'aide aux collectivités locales, les économies réalisées sur les plans des Hauts-Plateaux... à Ahl El Ksar, une unité avancée de la protection civile qui couvre une superficie de 103 km² pour une population de 16 313 habitants a été inaugurée. Dotée d'un camion anti-incendie et d'une ambulance, cette unité interviendra en première ligne et sera renforcée par les unités de Bechloul en cas de besoin. Sur place, interpellé sur la situation du projet de réalisation de la polyclinique, le premier responsable a préféré attendre les décisions de la justice avant de statuer sur les suites à donner à cette structure en souffrance depuis plus de 10 ans maintenant. Lors de l'inauguration, certains énergumènes s'en sont pris à la presse qu'ils ont traitée de tous les noms d'oiseaux. Ces partisans d'une presse à leur service ne lisent même pas les articles où quotidiennement nous rapportons leurs préoccupations et leurs soucis.