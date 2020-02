Condamnés à 15 ans de prison ferme, lors d’un procès en première instance qui s’est tenu le mois de septembre dernier, Saïd Bouteflika, les généraux à la retraite Mohamed Mediène, alias Toufik, et Athmane Tartag, ainsi que la présidente du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, seront à nouveau jugés en appel, dimanche prochain, au tribunal militaire de Blida, selon une source citée par Alg24.

Arrêtés et placés en prison, le 4 mai 2019, les quatre détenus ont été poursuivis et jugés pour «atteinte à l’autorité de l’armée» et «complot contre l’autorité de l’Etat».

Trois autres personnes, en fuite à l’étranger, ont également été reconnues coupables, lors de ce premier procès et ont été condamnées à une peine de 20 années de prison ferme par contumace. Il s’agit du général-major à la retraite Khaled Nezzar, son fils Lotfi et l’homme d’affaires Farid Benhamdine. Il faut dire que la tenue du procès de ces hommes forts de l’Etat a été une première dans les annales de la justice algérienne.

Les incriminés ne sont pas des personnes lambda et les accusations sont extrêmement graves. Surtout que c’est l’ex-coordinateur des services secrets – encore en poste lors des faits reprochés – et son ex-patron, l’ex-chef du DRS qui ont été reconnus coupables de… comploter contre l’Etat ! Lors du procès, la justice a estimé détenir assez de preuves pour prononcer la condamnation contre les quatre mis en cause.

En effet, l’enregistrement de la fameuse rencontre où ont été établis les faits reprochés et le lieu de la rencontre, considéré par le tribunal comme étant une «enceinte militaire», sont des preuves matérielles qui ont lourdement pesé dans la décision du tribunal. Reste à savoir, maintenant, quelle stratégie vont adopter les avocats de la défense pour tenter de convaincre le tribunal d’appel de la bonne foi de leurs mandants afin, au moins, de réduire leur peine. Notons par ailleurs, que le très attendu procès de l’ex-patron de la police, le général-major à la retraite Abdelghani Hamel, a également été programmé au niveau du tribunal de Sidi M’hamed pour le 19 février prochain. Poursuivi pour enrichissement illicite, Abdelghani Hamel sera au banc des accusés aux côtés des anciens ministres Abdelghani Zalène et Abdelmalek Boudiaf, en leur qualité d’ex-walis d’Oran. L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, est également cité dans ce dossier.