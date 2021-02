L'examen du dossier de l'homme d'affaires, Abderrahmane Achour a été reporté, hier, à la prochaine session par le tribunal criminel près la cour d'Alger. Le report a été décidé à la demande de la défense de l'accusé. Prévu initialement pour la première semaine du mois de novembre 2020, la réouverture dudit dossier a été programmée pour la session criminelle en cours. La réouverture de ce dossier dont la genèse des faits remonte à 2005, est venue suite à l'acceptation, par la Cour suprême du pourvoi en cassation introduit par la défense de l'accusé. Suite à quoi, cette affaire liée à la dilapidation de plus de21 milliards de dinars de la Banque nationale d´Algérie (BNA) est renvoyé devant le tribunal criminel afin qu'il soit rejugé. Le mis en cause est poursuivi pour constitution d'association de malfaiteurs et délits de participation au détournement de deniers publics, escroquerie, émission de chèques sans provisions et falsification de documents bancaires. Le 19 avril 2012, le tribunal criminel près la cour d'Alger avait condamné Abderrahmane Achour à une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de DA. La même instance a prononcé des peines de 3 ans à 14 ans de prison ferme assorties d'amendes allant jusqu'à 500000 dinars, à l'encontre de 13 mis en cause et la relaxe pour neuf autres accusés. D'après l'arrêt de renvoi, l'éclatement de cette affaire remonte à octobre 2005, suite à une lettre anonyme adressée aux plus hautes autorités du pays. Une trentaine de personnes a été inculpée dans cette affaire. Ce scandale financier a causé à la BNA un préjudice de près de 22 milliards de dinars impliquant le richissime commerçant, Abderrahmane Achour, propriétaire de huit sociétés fictives, et des membres de sa belle-famille du nom de Settouf. Les détournements ont été commis par le biais de chèques de cavalerie. En plus de ses associés, sa secrétaire et son épouse, ont été également inculpés les responsables des agences BNA de Bouzaréah, Zighout Youcef, Cherchell, Koléa, ainsi que l'ex-P-DG de la BNA, l'inspecteur général, le directeur régional et celui du réseau exploitation, deux commissaires aux comptes, deux experts-comptables et le directeur du service informatique. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs», «dilapidation de deniers publics», «faux en écriture bancaire», «escroquerie et chèques sans provision». Entre 2000 et 2005, Achour a bénéficié d'au moins une vingtaine de prêts d'une valeur de 650 millions de dinars chacun, sur la base de garanties ne couvrant même pas le 1/10 du crédit.