Le pôle universitaire «La Rocade» de l'université Aboubaker Belkaïd de Tlemcen a abrité, récemment la cérémonie d'installation du nouveau recteur, en la personne du professeur Megnounif Abdellatif en remplacement du professeur Kebir Boucherit. C'est Noreddine Ghouali, SG du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a présidé la cérémonie à laquelle ont pris part les chefs de départements, les doyens, les enseignants et les partenaires sociaux. Le professeur Ghouali a annoncé procéder à l'installation du nouveau recteur, mettant en relief les qualités humaines et professionnelles; dont la rigueur dans la gestion et la gouvernance du recteur sortant, le professeur Kebir Boucherit en poste depuis 2018, succédant au défunt Mustapha Djafour, rappelé à Dieu à 53 ans. Le SG du Mers a rappelé chronologiquement, l'importance de l'université de Tlemcen en tant que métropole régionale et berceau de la science, terre où reposent des saints-savants depuis des siècles.

45.000 étudiants fréquentent ses amphis, encadrés par 2 000 enseignants, tous corps confondus, et 2.000 agents de service et cadres Le nouveau recteur a, à son actif, un parcours assez riche dans la gestion, allant de chef de département génie civil à vice-recteur des relations extérieures, en passant par doyen de la faculté de technologie.







Rachid Benkhenafou