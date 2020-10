Jeudi et à l'entame de l'audience par les questions aux prévenus, la première à se présenter à la barre était Mme Maya. Ses avocats et à travers leurs questions ont tenté d'apporter une première explication à la singulière réussite de leur mandante dans les affaires. La défense interroge la prévenue sur son défunt père. «Un moudjahid de la Wilaya IV historique qui était très intime avec Abdelaziz Bouteflika et feu Houari Boumediene» soutient Mme Maya. Ce qui va faire dire à son avocat que sa cliente connaissait parfaitement l'ex- président de la République à l'époque déjà où il était ministre des Affaires étrangères. Il soutiendra également que Mme Maya a hérité des biens et qu'elle était déjà dans les affaires du textile et non pas une simple couturière comme cela a été laissé entendre. Mme Maya va dire qu'elle a appelé par téléphone Abdelaziz Bouteflika pour lui demander de l'aider pour le projet du parc d'attractions de Chlef. Ce dernier aurait donné, par la suite, instruction à son secrétaire personnel, Mohamed Rougab en l'appelant au téléphone, comme il l'a déclaré au juge, en se présentant devant la barre pour apporter son témoignage. Rougab va dire clairement: «le président Bouteflika m'a appelé au téléphone pour me demander d'aider Mme Maya à régler son problème du parc auprès du wali de Chlef». Interpellé par de nombreuses questions de la défense, le témoin soutiendra que la prévenue ne s'est présentée qu'une seule fois à la Présidence pour le rencon-trer et qu'elle n'a jamais été reçue par Abdelaziz Bouteflika. Il précisera également qu'il n'a effectué qu'une seule intervention à son égard auprès de Mohamed El Ghazi en sa qualité d'ex-wali de Chlef. L'un des avocats ne manquera alors pas de lui rappeler ses procès-verbaux où il aurait soutenu que Mme Maya s'était présentée plusieurs fois à la Présidence et qu'en raison de ses tenues jugées «incorrectes», il lui avait même demandé de ne pas quitter la salle d'attente. Rougab nie et affirme: «elle s'est présentée une seule fois, le 24 novembre 2004 et je l'ai reçue personnellement».

Mme Maya soutient qu'elle ne s'est jamais présentée comme étant la fille de l'ancien président Bouteflika à Mohamed El Ghazi, mais avec son nom Mme Belaâchi Maya. Sa relation avec l'ex-sénateur Talbi Ali dit Achour, elle l'explique par les affaires qui les liaient étant son associé dans la réalisation du parc d'attractions. Le procès a révélé que ce dernier aurait donné des prêts à la prévenue, à hauteur de

40 milliards. «J'ai soldé tous mes comptes avec lui», dit-elle au tribunal. Lorsque le parquet demande à Mme Maya si elle éait intervenue pour des hommes d'affaires étrangers qui voulaient réaliser un investissement dans le recyclage des déchets à Constantine, elle niera. Elle reconnaîtra cependant, avoir demandé à El Ghazi d'intervenir auprès de Abdelghani Zalène, ex-wali d'Oran à l'époque, pour des jeunes et dit ignorer que Chafik, le fils d'El Ghazi faisait partie de ce groupe. Ce dernier n'en démord pas et soutient mordicus qu'il n'a jamais rendu visite à Zalène. L'ex-wali le confirme, lors de son audition mais il y a la déposition de Benaïcha Miloud. Poursuivi également dans ce procès, l'homme d'affaires, connu sur la place oranaise, est formel: «c'est Belaïd Abdelghani (également prévenu dans ce dossier) qui m'a obtenu un rendez-vous avec le wali Zalène. On s'y est rendu à quatre, Belaïd, Chafik Ghazi, moi et un associé». Simple et direct dans son langage, Benaïcha qui s'exprime avec ses mains, avant la voix, dit tout. «J'ai eu deux lots de terrain à Tafraoui dans le cadre des investissements, mais Belaïd m'a ensuite menacé en me demandant de payer l'intervention.

Il avait très peur et disait que El Maâlma était très mécontente et que je devais régler ma dette parce qu'il s'agissait de gens bien placés avec lesquels on ne badine pas et que je devais avoir peur pour moi et ma famille. Il m'a passé au téléphone El Hadj (Yahyaoui, inculpé en fuite) qui a exigé 20 milliards de centimes. J'ai refusé. Belaïd m'a demandé alors de lui prêter 10 milliards de centimes pour régler l'affaire en promettant de me rembourser la somme ou en me cédant un terrain à Maraval. Il avait très peur, je lui ai donc donné l'argent». Il s'agit des 10 milliards de centimes qui ont été découverts emballés dans des cartons chez Mme Maya, le jour de son interpellation. Lors du passage du prévenu Belaïd à la barre, il confirme avoir bien reçu de la part de Benaïcha l'argent, mais qu'il n'a fait que répondre à la demande de ce dernier qui l'a chargé de donner des «cartons» à Yahyaoui, le voisin de Mme Maya à Moretti et qui est intervenu pour Benaïcha auprès d'elle. Belaïd confirme également que c'est bien Yahyaoui qui a déposé les cartons chez Mme Maya. Lui, dit-il, ignorait totalement la raison de l'envoi d'une telle somme à Yahyaoui. C'est Benaïcha qui va dévoiler le pot aux roses en soutenant que Yahyaoui l'avait menacé en exigeant 20 milliards et qu'il faisait des affaires avec Belaïd puisque les deux hommes allaient bénéficier de 20 000m2 au prix étatique de 370 DA/m2 avant de les revendre aux promoteurs à pas moins de 22 000 DA/m2 «j'avais demandé à Belaïd de me céder 1000 m2 pour lancer une promotion immobilière, c'est pourquoi je lui ai avancé les 10 milliards de centimes». Le passage de Zalène à la barre va être bref. L'ex-ministre des Travaux publics et ancien wali d'Oran soutient qu'il a été appelé par El Ghazi pour recevoir Benaïcha. Ce dernier lui aurait dit qu'il s'agissait de la famille du «chef» et que c'est lui qui les envoie, entendre par là le frère conseiller, Saïd Bouteflika. «J'ai eu des doutes. J'ai alors appelé Saïd Bouteflika. Il m'a informé par la suite que c'était une dame que connaissait El Ghazi qui était intervenue en contrepartie d'argent. J'ai alors annulé les deux concessions de 12 000 m2 données à Benaïcha». C'était quatre jours après l'interpellation de Mme Maya, lui fera remarquer le magistrat insinuant que ce dernier n'a réagi qu'après la découverte du pot aux roses. Le passage des témoins va enfoncer El Ghazi Mohamed et Hamel. Deux femmes de ménage, deux chauffeurs et le directeur du service de la protection rapprochée de la Dgsn vont confirmer que Mme Maya bénéficiait de tous ces avantages sur le dos de l'Etat puisque il s'agissait d'employés du ministère du Travail et de la Sûreté nationale. Hamel tente de se défendre soutenant n'avoir rencontré Mme Maya que deux fois dans sa vie. Une fois au domicile d'El Ghazi en présence de l'épouse de ce dernier et une autre fois, à l'extérieur de sa villa de Moretti alors qu'elle venait d'être victime d'un vol pour la troisième fois. «Elle m'a été présentée comme étant la fille du président par El Ghazi et malgré cela je lui ai demandé de payer le prix des caméras qui ont été installées chez elle». Hamel n'a pas convaincu ni d'ailleurs les deux filles et leurs ex-fiancés, tous poursuivis dans ce dossier. Le procureur va requérir de lourdes peines.

Un préjudice de plus de1 20 milliards cts

La partie civile a estimé le préjudice du Trésor public à plus de 123 milliards de centimes englobant le montant des biens illégalement acquis en Algérie estimés à plus de 10 milliards, les 25 kilos d'or au prix de 20 milliards de centimes et le transfert illégal vers l'étranger d'au moins 1,5 million d'euros. L'agent du Trésor public demande un dédommagement égal au préjudice auquel viendra s'ajouter un préjudice d'un million DA à payer par les deux ex-minis-tres. La saisie de l'ensemble des biens en Algérie et à l'étranger a également été demandée.

15 ans de prisons requis contre Mme Maya, Zalène et El Ghazi

Dans son réquisitoire, le procureur de la République n'est pas allé de main morte. Contre les principaux prévenus, il a demandé des peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme. Une peine de

15 ans de prison ferme a été demandée pour Mme Maya et les ex-ministres Zalène et El Ghazi. Une amende de 6 millions de DA a été requise contre Mme Maya» et d'un million de DA chacun pour les anciens responsables.

Le procureur a requis également des peines de 10 ans de prison ferme assorties d'une amende de 6 millions de DA contre les deux filles de Mme Maya, Imène et Farah, et un mandat de dépôt à l'audience. Une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA a été requise contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et Goudjil, ex-fiancé de Farah.

10 ans de prison ferme a été demandés pour cinq autres accusés dont l'homme d'affaires Benaïcha, le voisin Yahyaoui et l'intermédiaire Belaïd. 5 ans de prison ferme ont été demandés pour le fils d'El Ghazi, Chafik. Toutes ces peines sont assorties d'amendes de 500 000 à un million de DA.

Un parc d'attractions cédé pour 78 000 DA/ an!

Le procureur de la République a révélé que le parc d'attractions de Chef a été cédé à Mme Maya pour la modique somme de 78 000 DA par an alors qu'il devait être loué à au moins 600 millions. Questionné à ce propos, l'ex-wali de Chlef, Mohamed El Ghazi, va lancer au magistrat: «J'étais wali et non comptable!».