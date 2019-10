Ce nombre fait partie d’un quota de 12 266 logements répartis sur six wilayas (en plus d’Alger). Il s’agit de Blida avec 1144 unités, Boumerdès 937, Bouira 641, Médéa 484 et Tizi Ouzou 903, dont la distribution a été programmée pour les mois de septembre et octobre. Cela représente « la dernière vague de distribution de logements Aadl 1, ce qui permet de clore définitivement ce programme », a déclaré le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de la cérémonie de remise des clés. « J’ai donné les instructions au directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, pour qu’on procède, dès demain, à la convocation tous les souscripteurs concernés, en vue de leur remettre leurs clefs et leur permettre surtout d’occuper leurs logements dans les meilleures conditions possibles », a-t-il ajouté.Le ministre a reconnu, tout de même, qu’il reste un certain nombre de logements non encore distribués, répartis comme suit : 118 unités à Ghardaïa, 239 à Jijel, 435 à Ouargla et 2450 à Béjaïa. « Tous les travaux de construction y sont achevés et il ne manque que les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité et de gaz.Toutes ces unités seront remises à leurs propriétaires dans un futur proche », a-t-il précisé. Beldjoud a souligné que, jusqu’à hier, « 21000 souscripteurs n’avaient pas encore reçu leurs clés, rien qu’à Alger, c’est l’équivalent de 66% de ce qui restait à distribuer, d’où la pression subie par l’agence ». Ainsi, pour répondre à cette demande importante, trois sites ont été dégagés avec une répartition comme suit : 4134 unités à Sidi Abdellah, 3642 à la nouvelle ville de Bouinan et 381 à Ouled Fayet.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur de l’habitat a été interpellé sur le programme Aadl 2. Il a déclaré, face aux médias, que les structures de son département ministériel assurent un suivi rigoureux de ce programme et qu’elles veillent à ce que les logements soient livrés aux bénéficiaires à temps et conformément aux normes de qualité requises.Au-delà de la joie qui régnait dans la salle, des applaudissements et des youyous qui fusaient de partout, certains bénéficiaires n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. B. Djamel, la cinquantaine, a déclaré : « je ne suis pas content. Que du retard pour ce programme, on a attendu près de 20 ans et aujourd’hui j’ai attendu près de 4 heures pour recevoir mes clés. Je travaille au Caroubier (Alger) alors que mon appartement est à Bounan (Blida), comment vais-je parcourir 80 km quotidiennement avec tous les problèmes de transport ?».

M. Badis la vingtaine, a lancé : « Ma mère a reçu les clés avec un goût amer. On a perdu mon père pendant les longues années d’attente. On donne un appartement à mes parents alors que moi j’ai atteint l’âge du mariage.»