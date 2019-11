Le carnet de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 à son 12e jour, est «complet» au sens où le candidat Tebboune, qui a fait une «pause» de deux jours reprend son bâton de pèlerin et sera aujourd’hui à Ghardaïa où il animera un meeting populaire à 10 h. Ali Benflis, l’infatigable coureur de fond qui tient visiblement à ne rien laisser au hasard, animera à la même heure un meeting dans la ville de Mascara. Quant à Azzedine Mihoubi, il met du «carburant» dans sa campagne, en visitant deux wilayas, à savoir Guelma à 10 h et à El Tarf à 15 h. Abdelaziz Belaïd a choisi la ville de Djelfa où il est attendu à 15 h pour une rencontre populaire. Abdelkader Bengrina animera, en ce qui le concerne, deux meetings populaires à Chlef , le matin à 10 heure et à Aïn Defla, dans l’après-midi, à 14h.