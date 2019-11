La nécessaire coordination entre les services du ministère du Commerce et les établissements d’enseignement supérieur pour exploiter les capacités de leurs laboratoires dans une action commune, a été soulignée mardi dernier à Djelfa par le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

Cette coordination permettra de contrôler la qualité des produits et protéger la santé du consommateur a-t-il martelé. Inspectant le laboratoire de contrôle de qualité dans la wilaya de Djelfa, le commis de l’Etat a indiqué que cette coopération s’inscrit dans le sillage d’une «stratégie globale complémentaire». Il a ainsi souligné «la nécessité d’une coordination avec les laboratoires de l’université pour garantir une coopération commune dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du Premier ministre pour «l’exploitation de toutes les capacités» de contrôle.

Dans cette optique, le ministre a mis en exergue le rôle que joue ce réseau de laboratoires au niveau national en matière de contrôle de tous les produits de consommation et de protection de la santé publique. Il faut savoir que le laboratoire de contrôle de qualité de la wilaya de Djelfa dispose d’appareils spécifiques pour l’analyse biochimique et l’analyse de la qualité et de la comestibilité des produits mis sur le commerce. Lors d’une conférence de presse, Djellab, qui répondait à une question sur les raisons de la flambée des prix des viandes blanches et des oeufs sur le marché ces derniers jours, a précisé que cette hausse dépendait du principe de «l’offre et de la demande» sur le marché, indiquant que la question de l’importation n’est nullement envisagée dans cette filière.

A une autre question sur l’importation des véhicules de moins de 3 et 5 ans, le ministre a rappelé que «le gouvernement a déjà présenté le projet de loi de finances (PLF) et évoqué l’importation des véhicules de moins de 3 ans à motorisation essence. Il a précisé que la commission des finances a examiné la question et que l’Assemblée populaire nationale (APN) allait étudier ce dossier, hier.»