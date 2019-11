Le staff médical exerçant à la clinique « L’Hirondelle » de Bouira a réussi à mettre au monde un triplé, deux enfants et une fille. Dans la nuit de mardi dernier, la parturiente a été admise en urgence. Arrivée à terme, l’équipe du docteur Sidhoum Lamine, du docteur Amimeur l’anesthésiste- réanimateur et la sage-femme Mme Metmeur, plus connue sous le pseudo « Flora », ont pris leur courage à deux mains et effectué une césarienne. Le docteur pédiatre Labaci est l’autre membre du staff qui a suivi les nouveau-nés et admis sous couveuse l’un des enfants pour un problème d’hypothermie. Trois naissances ont alors égayé le foyer d’une maman en très bonne santé et un père aux anges.

Cette prouesse, la première au niveau de l’établissement hospitalier privé, démontre s’il le fallait que, devant l’urgence, nos praticiens restent à la hauteur. Pour le papa, le recours au privé était vital surtout que l’ensemble des établissements publics de la wilaya ne disposent pas de spécialistes et quand ils sont présents, refusent de prendre pareil engagement. Dans un court entretien, le docteur Sidhoum Lamine précisera qu’il a réalisé plus de 150 césariennes gratuitement au niveau de l’EPH de Bouira. « Nous sommes à un moment arrivé à un rythme de 20 interventions par jour. Nous travaillons dans des conditions difficiles, mais on l’a fait ».

La clinique privée « L’Hirondelle » et ses semblables implantées à Bouira demeurent un complément au service public.

Cette prouesse est aussi une réponse aux mauvaises langues qui font des raccourcis rapides en accusant le secteur privé de courir derrière l’argent. Bravo à l’équipe médicale et prompt rétablissement à la maman !