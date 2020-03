Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé «94 pays sont concernés par le Covid-19, 100 842 cas ont été recensés et 3 456 personnes sont mortes». Ces chiffes, affirme l’Organisation mondiale, est le dernier établi à partir de sources officielles. Outre la Chine, les pays les plus touchés sont la Corée du Sud (6 284 cas dont 196 nouveaux, 42 décès), l’Iran (4 747 cas dont 1 234 nouveaux, 124 décès), l’Italie (4 636 cas dont 778 nouveaux, 197 décès) puis la France (577 cas dont 200 nouveaux, neuf décès). Le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, indique : «Nous continuons à demander aux pays de trouver, tester, isoler et soigner chaque cas et de retracer chaque contact.» Si la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, recensent encore de nouveaux décès, de leur côté, la Colombie et le Costa Rica ont eux, annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol. Le virus qui prend de plus en plus d’ampleur est en train de chambouler le quotidien des populations mondiales, puisque de grandes rencontres sportives, culturelles et économiques sont reportées un peu partout dans le monde, à l’instar de la Coupe du monde du tir sportif, initialement prévue du 15 au 25 mars à New Delhi, ou encore le match du championnat de France Strasbourg-Paris SG, prévu hier.