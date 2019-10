Ces derniers jours, le pays a connu quelques actes qui se résument dans des attaques contre des bureaux d'élections au sein des APC, à l'image de l'APC de Ouled Sidi Mihoub à Relizane, à Ahnif dans la wilaya de Béjaïa et à Naciria dans la wilaya de Boumerdès.

Ces scènes s'inscrivent dans une «logique» visant à interdire à ceux qui veulent adhérer à la dynamique électorale d'avoir la latitude d'exprimer leur opinion quant à la situation politique du pays et les voies et moyens pour asseoir les jalons d'une solution à ladite crise.

Ce grave précédent est antidémocratique, bafoue le principe de tout un chacun d'avoir son opinion et d'exprimer ses choix dans le cadre des valeurs de la liberté d'expression garanties par la Constitution.

Dans ce sens, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) avait réagi à ce genre de pratiques visant les bureaux des élections dans les APC pour interdire aux agents publics de poursuivre leur travail par rapport à la révision des fichiers électoraux. A ce propos, le vice-président de l'Anie, Milat a souligné que «les présidents d'Assemblées populaire communales (APC) n'ont aucun rôle à jouer dans la préparation et l'organisation de cette élection, toutes les prérogatives en la matière ont été transférées à l'Autorité», et d'ajouter «ceux qui rejettent l'organisation de l'élection présidentielle représentent moins de 5%, et ils n'ont pas le droit d'entraver l'organisation de l'élection», a-t-il indiqué.

Le processus électoral en cours connaît une espèce de comportements violents qui sont l'oeuvre d'une poignée de personnes s'attaquant aux services des élections au sein des assemblées populaires communales. Cette nouvelle pratique qui fait de l'APC en général et les bureaux des élections en particulier leur cible, en saccageant et brûlant lesdits bureaux, annonce une étape qui ne sert guère la situation politique du pays qui est déjà fragile, voire sensible.

Le grand débat en cours a gagné en maturité quant à des issues concrètes et rapides à la crise qui guette le pays et les institutions de l'Etat. Ce débat était la conséquence des rencontres et des convergences entre des dynamiques diverses de la classe politique et de la société civile et des personnalités nationales.

Le contexte particulier du pays a fait dégager un nouveau processus politique dont le règlement constitutionnel de la crise constitue la matrice de la plupart des protagonistes qui représentent la scène politique et la dynamique de la société civile. Les avis convergent sur la nécessité d'assurer un processus électoral propre, honnête et transparent, mais aussi donner à ce processus un sens, c'est-à-dire rendre la confiance aux citoyens et citoyennes quant à l'acte de voter et le respect de l'urne et ses résultats comme gage du respect de la volonté populaire souveraine.

Dans tous les pays, l'opération électorale est vue d'une manière ordinaire, c'est-à-dire comme un processus de maintien de l'équilibre politique et institutionnel de l'Etat, même si les avis et les opinions divergent sur le caractère et le contenu à donner à ce processus électoral.

Au-delà des avis et des opinions en rapport avec l'événement majeur, à savoir l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, l'approche pacifique et respectueuse de la loi doit être le leitmotiv voire le critère de toute réaction politique par rapport à une situation particulière ou ordinaire. Il y va du respect des lois et les règles de la République.

Les partis politiques, voire la classe politique est aussi concernée par l'urgence d'asseoir une pédagogie politique citoyenne. La pédagogie ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit de revendiquer le changement et exiger de remettre en cause le statu quo. Mais cela doit se faire avec un esprit responsable, citoyen et pacifique. Autrement, l'anarchie aura à imposer son diktat et que les institutions de l'Etat seront reléguées au dernier plan. On ne peut pas prêcher le changement et permettre à des groupuscules d'imposer la loi de la jungle sous prétexte qu'ils ne seraient pas d'accord avec une démarche politique quelconque.

On peut rejeter et ne pas adhérer à une démarche ou une approche politique, c'est cela la démocratie, mais on ne peut pas ôter le droit à ceux qui ne partagent pas les mêmes avis et opinions, cela s'appelle de l'intolérance et constitue un acte qui bafoue les règles les plus élémentaires de la pratique démocratique.