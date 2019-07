«Irhalou » (dégagez, Ndlr). Tel a été le slogan principal scandé par une masse déchaînée, dans les rues d’Oran. Les Oranais n’en veulent à personne, hormis aux partisans et courtisans du système. Leur disparition de la scène politique est souhaitée, d’autant plus qu’elle est revendiquée par les habitants de la deuxième ville du pays qui ne démordent pas, en ne faisant que marcher. En signant, hier, l’acte 22, ils ont, encore une fois, renouvelé leur attachement aux revendications du Mouvement populaire du 22 février. Ce n’est pas un conte de fées.

Pour les Oranais, leur mouvement est une révolte pacifique devant charrier tous les symboles d’un système véreux ayant régné pendant 20 longues années, en ayant verrouillé le champ politique, muselé la libre expression et mis à genoux l’économie nationale, en la gérant sous les coups d’une corruption jamais vue dans les pays et les régimes les plus dictatoriaux. «Notre pays a subi la très dangereuse espèce de critiques ayant tout ravagé sur son passage, d’où notre sortie dans la rue pour stopper cette invasion et redorer le blason de l’Algérie», dira un manifestant. La marche d’hier était pleine de dévotion et de ferveur. Les marcheurs se réunissant par groupes, au fur et à mesure sur la somptueuse place du 1er Novembre, ex-place d’Armes, s’impatientant et gémissant pour se lancer dans les rues d’Oran et dénoncer haut et fort, tout en le décrivant, «le mal les terrassant» depuis leur soulèvement contre Bouteflika et sa bande. «Il est vrai que ce mal ronge toute l’Algérie, mais nous le dénonçons tout pacifiquement et dans le calme total», a-t-il ajouté, expliquant que «la révolte populaire a, jusque-là, démontré la maturité de ses meneurs, structurés en mode horizontal, tout en apportant toutes les réponses nécessaires aux courtisans du système bouteflikien nous ayant, à maintes reprises, traité de nains et d’aventuriers». En plus des revendications connues de tout le monde, les marcheurs d’hier ont jugé utile de voir loin, en démontrant que «les tenants du système à enterrer dans les tout prochains jours sont les seuls responsables de la situation , en ayant écarté le peuple de la gouvernance et de la gestion des affaires du pays».

D’ailleurs, ils ne l’ont pas répété plusieurs fois, les manifestants ont tout simplement donné comme exemple le modèle «Ghoul» qui a rejoint «ses ex-coéquipiers dans la maison d’arrêt d’Alger». «C’est ce système qui a enfanté des politiciens et gestionnaires incolores et blafards comme Amar Ghoul», a affirmé un marcheur, se réjouissant de son emprisonnement. «Les temps ne risquent plus de se durcir à la faveur de leur départ définitif et nous laissant cette belle Algérie riche de ces hommes et femmes avec leurs idées et projets», dira un autre manifestant, ne voyant de solution salutaire que dans «le départ» de ces «voyous» fabriqués «par le système bouteflikien ayant fait du peuple leur ennemi juré en ne l’ayant jamais servi hormis le service qu’ils ont apporté, sur un plateau d’argent, à leurs sbires oligarques versés dans l’affairisme et l’enrichissement illégal, aux dépens des intérêts du peuple et de la patrie. Pour les Oranais, le changement est bel et bien lancé. Pour preuve, ces marches qui ont lieu chaque vendredi malgré toutes les embûches.