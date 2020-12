La propagande du Makhzen frise l'hilarité, ne sait plus sur quel pied danser, elle est livrée à une multitude de sornettes.

À défaut de s'intéresser à la misère qui frappe de plein fouet les citoyens/sujets marocains qui subissent les supplices de Tantale en termes de souffrance et de paupérisation des plus dramatiques, mieux que ça, le Royaume chérifien et à travers ses relais médiatiques et de ce qui est appelé communément les réseaux alternatifs, a fait recours au colportage des images reflétant une misère extrême s'exprimant à travers des mères abandonnées dans les rues et accompagnées de leurs progénitures en bas âges dans un état qui suscite la consternation et qui fustige l'esprit fragile.

Le comble de l'ironie, c'est que les agents gagnés à la cause du Makhzen et ses stratagèmes qui relayent ces photos en les présentant comme étant des images émanant du pays voisin, c'est-à-dire de l'Algérie.

Mais cette «stratégie» mensongère n'a pas résisté longtemps, elle a été vite démasquée et dénudée par les Marocains eux-mêmes et les Algériens qui ont republié les images en indiquant le lieu et son nom. Quel paradoxe! le Makhzen subit une riposte cinglante y compris de la part de ses compatriotes qui n'en ont cure de sa propagande mièvre qui veut cacher ses tares et la misère dans laquelle se débat le peuple marocain frère dont seul ledit Makhzen est responsable par sa politique d'inféodation à l'ancienne puissance coloniale qui fait et défait son «économie» où la domination des capitaux reviennent aux semblants d'investisseurs étrangers qui ont provoqué une véritable fracture sociale où la pauvreté et la précarité font légion au Maroc.

Pauvre Makhzen, il pensait que le fait de recourir à des pratiques malsaines en colportant des fausses images cela allait suffire pour lui épargner de se voir indiqué du doigt quant à la situation des plus dramatiques et désastreuses qui frappe le Royaume chérifien et son Makhzen à la solde de l'ancienne puissance coloniale.

Ce travail de brouille est entamé par des mercenaires qui sont établis à l'étranger, ils font ce travail dans le cadre d'un agenda ficelé par leurs mentors qui se dissimulent derrière des ONG et des organismes étrangers. D'ailleurs, même leur position à l'égard du Sahara occidental et les manoeuvres du Makhzen pour détourner l'attention sur le conflit tel qu'il se présente comme étant une question de décolonisation, mais aussi le rejet dudit Makhzen d'appliquer les résolutions de l'ONU quant à un référendum en bonne et due forme et le respect du choix du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination.

Mais certains porte-voix du Makhzen, y compris ceux qui se disent algériens font propager des contrevérités et des inepties historiques visant à démoraliser les gens sur la question du Sahara occidental en formulant des mensonges allant jusqu'à dire que «la question du Polisario n'a rien a voir avec les causes dignes d'être défendues», mais défendre le Makhzen et les nébuleuses islamistes et les politiques interventionnistes des impérialistes occidentaux en Libye, en Syrie et au Yémen, cela est toléré, voire financé même.

Tout compte fait, la machination du Makhzen ne peut changer ni faire bouger les lignes, il sait que la révolte et la contestation sociale sont une réalité incontournable et inévitable. Le peuple marocain n'a plus le souffle pour accepter un statu quo des plus désastreux, il veut en découdre avec la misère noire qui cotoie son quotidien avec le lot des maladies et de la famine insoutenables.

Le Makhzen qui fait tout pour dissimuler son fiasco face aux intrépides soldats de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS). Ce qui est sûr, la propagande du Makhzen ne saura cacher les crises multiples qui se dressent telle une épée de Damoclès sur la tête du Royaume chérifien et les menaces d'une implosion dudit Makhzen à tout moment au vu de la gravité de la situation à tous les niveaux.