Les temps sont de plus en plus durs, du moins pour cette année marquée par la disette ayant frappé l'emploi. Pour cause, la crise sanitaire, qui a sérieusement impacté le marché de l'emploi, chamboulant la loi de l'offre et la demande. Si la demande est de plus en plus accrue, l'offre est, depuis le début de la pandémie, en chute libre, à telle enseigne que l'Agence nationale de l'emploi et les bureaux de main-d'oeuvre, ayant enregistré 27 000 demandes d'emploi, peinent à satisfaire totalement cette forte demande. Le placement de ces demandeurs d'emploi, se faisant difficile, est, songe-t-on localement, à renvoyer à l'année prochaine, tout en prenant en compte les nouvelles «annonces» à faire dans la stratégie globale portant sur la relance économique dont les premiers jalons viennent d'être mis en place. Ainsi donc, les demandeurs sont de plus en plus nombreux. Au premier semestre de l'année en cours, l'on a enregistré plus de 9 000 demandes contre 6 640 placements. Ce chiffre est d'autant plus satisfaisant que le bilan a vite fait de grimper pour franchir le seuil de 27 000 demandeurs enregistrés jusqu'ici, ces derniers attendant leur tour de se voir recrutés. En 2019, l'embauche a connu un essor notable, celui-ci s'est traduit par le recensement de plus de 26 000 postulants parmi lesquels plus de 22 000 ont été embauchés durant la même année contre 26 000 placements effectués en 2018, ces derniers, ont été bénéficiaires de postes de travail dans le cadre du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et du contrat de travail aidé. Les prouesses réalisées durant cette période ont dépassé les prévisions. À cette date, le recrutement a atteint le seuil avoisinant les 137%, malgré le peu de nombre de postes à pouvoir, ces derniers étant de l'ordre de 27 518 offres d'emploi qui ont été enregistrées durant la même période. Du coup, l'on persiste et l'on signe, en faisant savoir qu'en dépit de cet «exploit», plusieurs centaines de demandes n'ont pas été satisfaites, en raison de l'offre se faisant rare. Cependant, l'on mise gros sur les jours et les mois à venir, ces derniers, table-t-on, seront «marqués par une offre forcément importante», en raison de plusieurs chantiers qui seront lancés dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre, des chantiers à lancer dans le cadre du développement local et l'ouverture de plusieurs autres ateliers, à l'occasion de plusieurs autres rendez-vous importants qu'abritera la wilaya d'Oran dont essentiellement l'organisation des Jeux méditerranéens, ceux-ci étant prévus, pour l'année 2022.

À cela s'ajoute le maintien en place de la politique de l'emploi des jeunes, dans le cadre de plusieurs dispositifs de soutien à l'emploi, comme l'Ansej, l'Angem, la Cnac, en plus des autres dispositifs sociaux. Comme prélude à cette politique, l'on prévoit l'embauche, en 2020, d'au moins 18 000 demandeurs d'emploi.