Tel est le cas de l’Algérienne des eaux (ADE) de Annaba où quelques travailleurs exigent le départ du directeur de cette unité. Au motif de cette revendication, selon un travailleur contacté par téléphone, l’incompétence et l’abus du premier responsable. Ce dernier qui d’autorité aux termes des déclarations de notre interlocuteur, est la cause du climat tendu entre le personnel et le premier responsable. Il est également fait état de la mauvaise gestion du secteur. Situation, selon le même interlocuteur, qui est à l’origine de conflit entre le personnel et la direction, mais aussi entre travailleurs. En ce sens, il est fait aussi état de l’absence de canaux de dialogue entre le directeur et les employés. Or et selon un employé de la même unité, ADE en l’occurrence, il s’agit d’une manipulation du collectif des travailleurs par un fonctionnaire. Sous le sceau de l’anonymat, notre source a révélé des faits, autres que ceux, dénoncés par les travailleurs. Ces derniers ont, dans une correspondance adressée au chef de l’exécutif de la wilaya de Annaba, revendiqué le départ du directeur, sous peine d’un dérapage, pouvant survenir à défaut d’une issue à ce conflit. Selon la même source, il s’agit d’une sanction infligée à un employé de l’ADE pour, avoir outrepassé les lois et le règlement intérieur de l’institution. Sans donner trop de détails, notre interlocuteur a, tout simplement, souligné qu’il s’agissait d’une affaire liée au matériel de l’entreprise l’ADE. Pour en savoir plus sur les dessous de ce conflit, nous avons pris attache avec le directeur de l’Algérienne des eaux, unité de Annaba, Sraïghia qui a confirmé les révélations de notre source.

Les explications apportées par le responsable, renforcées par un démenti, dont nous détenons une copie, font qu’il s’agit par une affaire en rapport avec l’utilisation d’une entreprise privée, du matériel de l’ADE. Une action qualifiée de dépassement par le responsable. «Et comme j’ai pris une sanction à l’encontre de cet employé, il a décidé de créer cette agitation», a fait savoir le responsable. «Il a usé du syndicat pour détourner les raisons du problème, sachant que ce fonctionnaire, n’a plus le droit à l’activité syndicale», a expliqué le directeur de l’ADE, pour conclure que «à chaque fois que l’administration sévit à l’encontre des éléments défaillants et fauteurs, on crie à l’incompétence et la mauvaise gestion du responsable». En effet, ce n’est pas la première fois que l’ADE unité de Annaba, enregistre une telle situation.

Ces insatisfaits et infatigables travailleurs de l’Algérienne des eaux, ont de tout temps su créer moult cafouillages pour, tenter de mettre à l’actif des responsables, des situations conflictuelles. Ces dernières confirment la pérennité du laisser-aller que vivait l’unité il y a une bonne dizaine d’années. En effet, il y a moins d’un an, le prédécesseur de Sraighia, a connu une situation similaire, aboutissant à sa mutation à la wilaya d’El Tarf. Aujourd’hui, ce successeur fait face aux mêmes pratiques. Celles-ci sont cautionnées par un personnel aussi soudé que solidaire, habitué à travailler dans l’opacité et la débandade.

C’est dire que, tous les subterfuges sont valables pour déstabiliser une direction, qui tente, tant bien que mal, d’instaurer la rigueur, à travers l’application du règlement intérieur de l’unité, mais surtout, veille à faire respecter les lois de la République.