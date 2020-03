Les bâtisses non achevées qui défigurent le paysage urbanistique de nos villes sont l'un des plus épineux problèmes rencontrés par les services de l'urbanisme de la wilaya de Tizi-Ouzou.

En plus de cette difficulté, ces habitations enlaidissent l'environnement et rendent moins attrayant le cadre de vie des habitants. Jusqu'à hier quelque 7000 dossiers seulement ont obtenu des avis favorables sur plus de 16 000 déposés auprès des APC et des services de l'urbanisme dans le cadre de la régularisation des bâtisses non achevées. Selon le responsable de ce dossier, Aliouane Amokrane, les textes d'application n'ont commencé à être appliqués qu'à partir de 2009. Ce qui a retardé les opérations de régularisation des situations encore pendantes. La loi comporte deux volets. Le premier est relatif donc à la mise en conformité alors que le second concerne l'achèvement des constructions. Le même interlocuteur précise que le premier obstacle à la mise en application de la loi est la nature sociologique du terrain.

L'Algérien, ou le kabyle en particulier, construit en plusieurs phases, selon ses moyens propres. On n'a pas encore la culture de planifier le chantier dans le temps pour décider du délai des travaux. Certains particuliers peuvent prendre plus d'une dizaine d'années pour achever une construction parce qu'ils avancent selon la disponibilité des moyens financiers surtout. En effet, en Kabylie, la construction a une spécificité bien «particulière». Les chantiers de construction de maisons ne sont jamais achevés. Les gens construisent pour eux et pour leur progéniture.

Ce qui fait qu'aucune maison n'est définitivement achevée. Cette caractéristique sociologique a été transmise aux centres urbains et villes parce que ce sont généralement les mêmes familles qui y vont pour construire avec le même schéma mental. En fait, ce phénomène qui entache déjà la beauté des villages kabyles, touche de plein fouet les villes de la région. Les bâtisses, non achevées non seulement enlaidissent le cadre de vie, mais rendent tout effort des architectes inopérant. Nos villes sont d'éternels chantiers qui défigurent le meilleur des plans architecturaux visant à donner une vue finie du paysage urbanistique.