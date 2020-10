Pétards et feux d'artifice ont fusé de toutes parts, pendant une bonne partie de la soirée de mercredi dernier, à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabawi Echarif. Cependant, «les feux de joie» ne sont pas sans risques. Il y a eu encore, cette année, trop d'accidents, et de blessés graves, à cause de la manipulation, sans précaution, des produits pyrotechniques. Les services des urgences des hôpitaux du pays ont été pris d'assaut par des enfants victimes de brûlures causées par des feux d'artifice. La plus grave blessure enregistrée est d'ordre oculaire. Un maudit pétard s'est logé dans les yeux d'une personne à Sétif. C'est ce qui ressort du dernier bilan établie par la direction générale de la Protection civile, (Dgpc), couvrant la nuit de mercredi à jeudi derniers. Ledit document précise également que plusieurs accidents, notamment des incendies domestiques et des feux de forêts se sont déclarés, suite à l'utilisation de pétards et de bougies dans les wilayas d'Alger, Chlef et Sétif. Pour venir à bout des sept gigantesques incendies, la Protection civile a déployé d'importants moyens matériels et humains. Une véritable course contre la montre était en effet engagée par les soldats du feu pour contenir les feux violents. Les interventions rapides des sapeurs-pompiers ont permis de limiter les dégâts. À Ténès (Chlef), un incendie a été circonscrit dans un domicile, a indiqué le communiqué de la Dgpc. Dans la wilaya de Sétif, un autre incendie a été maîtrisé dans un domicile sis dans la commune de Bir El Arch, suite à l'utilisation de pétards. À Alger, les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs opérations d'extinction d'incendies déclarés à des domiciles sis dans plusieurs communes, à l'instar d'El Biar, Birtouta, Aïn Benian, Belouizdad, Gué de Constantine, Alger-Centre et El Harrach. Au-delà des accidents précités, dont certains ont causé des dommages irréversibles il y a lieu de noter enfin, que la détonation des pétards a eu son lot de «désagréments», notamment pour les personnes âgées et les malades.