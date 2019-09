«Le dialogue national franc et sérieux, est la seule voie à même de régler la crise actuelle », c’est ce qu’ont tenu à exprimer des élites nationales, samedi à Alger, par la voix de leurs représentants dont des enseignants universitaires et des avocats. Lors de cette rencontre, ils ont tenu à manifester leur appui à «un dialogue inclusif et sérieux» et leur soutien «aux démarches de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (Indm) chargée de cette mission qui consiste à faire sortir le pays de la crise politique qu’il traverse». Pour les observateurs de la scène politique, cette réaction s’inscrit complètement dans le rôle de l’élite, qui a pour devoir d’aiguiller l’opinion publique, notamment, dans une conjoncture aussi complexe que celle traversée par le pays actuellement. Ceci étant, sa position en faveur des options prônées par l’Instance de dialogue et de médiation, alors que cette dernière fait toujours l’objet de critiques, ne fait pas encore l’unanimité auprès des différents acteurs politiques, mais renseigne sur l’engagement de certaines élites nationales dans la recherche de solutions de sortie de crise. Dans ce sens, d’autres voix se sont élevées pour exprimer leurs doutes sur l’orientation du panel de dialogue et de médiation, axée sur l’option de la présidentielle, «l’Instance de dialogue que dirige Karim Younès, homme politique courageux et grand serviteur de l’État ne bénéficie pas d’un soutien institutionnel clair et franc. le projet d’une conférence nationale qui ne serait pas souveraine ne ferait qu’aggraver la crise. Je n’ai pas le sentiment que Karim Younès a un soutien total et franc du pouvoir politique» a tenu à préciser Abdelaziz Rahabi, dans un entretien à TSA. Par ailleurs, lors de cette rencontre, les représentants des élites nationales, ont tenu à mettre en avant «l’impératif de passer à un Etat de droit qui garantisse les droits individuels et collectifs des citoyens et leur assure une vie digne». Les élites qui prennent part au dialogue, se sont félicitées des «positions remarquables de l’Armée nationale populaire, de son soutien au Hirak, ainsi que de sa garantie absolue de l’intégrité des citoyens et de leurs biens». Dans le même sillage, les élites ont prôné, «l’introduction de profonds amendements à la loi portant régime électoral, à même de permettre une représentation réelle de la volonté du peuple», outre «la création d’une autorité indépendante de supervision chargée de l’organisation d’élections régulières et transparentes et ce après avoir réuni les garanties nécessaires qui lui permettent de concrétiser l’indépendance totale dans l’exercice de ses missions, tout en lui assurant l’appui logistique, la démission de l’actuel gouvernement, et la préservation des mesures d’apaisement». Les différents intervenants ont indiqué que leur «absence de la scène politique ne découlait pas d’un choix-mais faisait suite à la marginalisation et aux pressions exercées sur cette frange parmi les élites nationales», fustigeant dans le même contexte, les voix qui appellent à l’étape de transition, étant donné que cette démarche pourrait «faire entrer le pays dans des méandres aux conséquences fâcheuses». Il est utile de rappeler cependant, que le forum de l’élite et des compétences nationales, a appelé, jeudi, par la voix de son président, Youcef Kacimi, à un dialogue «sérieux et responsable» pour permettre au peuple «d’exercer son droit constitutionnel à travers l’organisation d’une élection présidentielle régulière et transparente garantissant l’édification d’un Etat de droit». Il ne manquera pas de souligner «l’importance d’une volonté politique pour faire aboutir la démarche de changement du régime, à laquelle appelle le Hirak populaire afin de consolider les principes de la démocratie effective et réunir le climat adéquat à l’organisation d’une présidentielle libre et transparente».

Il va sans dire, que depuis sa mise en place, l’Instance de dialogue et de médiation, a survécu à une naissance dans la douleur, a surmonté tous les obstacles et les critiques, notamment celles qui remettaient en cause sa crédibilité. Au demeurant, et en l’absence de consensus sur les propositions qui découlent de son bilan, et qui penchent pour l’option d’une présidentielle et d’une conférence nationale, il est incontestable, que les actions de l’Instance de dialogue et de médiation ont eu au moins le mérite de créer des rencontres et d’écouter plusieurs sons de cloche, en attendant de trouver un compromis qui mettrait tout le monde d’accord sur l’application de préalables.