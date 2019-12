Soudan : le pain de la discorde

La révolte soudanaise, la première en 2019, déclenchée contre la vie chère, notamment le prix du pain, dans un contexte de pauvreté aggravée. Elle s’est poursuivie pendant huit mois par un mouvement de désobéissance civile. Les manifestations ont été violemment réprimées par les autorités qui ont utilisé des balles réelles dans certaines villes, faisant des dizaines de morts et de blessés.

Le 23 février 2019, Omar El Béchir révoque le gouvernement et instaure l’état d’urgence. Néanmoins, les manifestations continuent. Le 11 avril, l’ancien homme fort du régime est renversé par un coup d’État militaire, après 30 ans de pouvoir.

Liban : la crise libératrice

Les manifestations libanaises de 2019 sont une série de protestations au niveau national, en réponse à l’échec du gouvernement à trouver une solution à la crise économique qui menace le Liban. Les contestations interviennent directement après l’annonce de nouveaux impôts sur l’essence, le tabac et les appels en ligne par le biais d’applications comme WhatsApp.

13 jours après le début du mouvement, le président du Conseil des ministres, Saad Hariri annonce sa démission et celle de son gouvernement. Le mouvement, influencé par le Hirak algérien, revendique, notamment, le départ de la classe politique.

Irak : le chômage qui tue

Les manifestations étendues à tout le pays revendiquaient l’amélioration de la situation économique, des services publics, ainsi que la lutte contre le chômage, les bas salaires et surtout contre la corruption chez les hommes politiques.

Les manifestants appellent à des réformes et à un changement de gouvernement, ainsi qu’à l’arrêt de l’influence de l’Iran sur le gouvernement irakien. Ils réclament également le départ de la classe politique et un changement de Constitution.

Egypte : la puissance des réseaux

Des manifestations et des rassemblements contre al-Sissi, ont eu lieu en Egypte, une semaine après une mobilisation inédite contre le pouvoir ayant conduit à des centaines d’arrestations.

C’est une série de vidéos postées depuis début septembre sur Facebook, par un entrepreneur égyptien en exil, Mohamed Aly, qui a poussé des centaines de personnes à manifester les 20 et 21 septembre aux cris de «Sissi dégage», avant d’être dispersées à coups de gaz lacrymogènes.

Après ces manifestations qui ont créé la surprise, M. Aly, qui accuse le président Abdel Fattah al-Sissi et l’armée de corruption, avait appelé à une « marche du million » dans tout le pays.

France : Gilets jaunes acte II

Des manifestations et des rassemblements, en France, contre la réforme des retraites ont eu lieu dans plusieurs villes. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l’ordre. Plusieurs syndicats avaient appelé à la manifestation.

À Paris, environ 300 gilets jaunes, se sont rassemblés, avant de rejoindre le cortège de la manifestation interprofessionnelle. Cette manifestation s’est soldée par des accrochages avec la police.

Chili : les inégalités et la faille

Des manifestations ont lieu en réaction à de deuxièmes augmentations des prix de services publics et aux importantes inégalités sociales. Des protestations liées à la criminalité, la corruption, la santé et l’éducation, provoquant des confrontations fortes avec les forces de l’ordre, ont paralysé le pays. Celui-ci est déclaré en état d’urgence. L’armée est déployée dans plusieurs villes, dont la capitale.

Espagne : la gaffe de Madrid

En Catalogne, des émeutes ont démarré le 14 octobre, immédiatement après la condamnation de neuf dirigeants séparatistes à de lourdes peines de prison (de neuf à 13 ans). En sept jours, près de 600 personnes ont été blessées et plus de 200 interpellations ont eu lieu. Le gouvernement central socialiste tente d’apaiser la situation, mais les manifestations se sont prolongées par des affrontements nocturnes avec des groupes extrémistes dans plusieurs villes, dont Barcelone, théâtre des heurts les plus violents. 288 policiers blessés selon l’Etat.

Hong Kong : le poids de Pékin

Hong Kong a été le théâtre d’une contestation liée aux libertés politiques sans doute parmi les plus étendues et les plus soutenues cette année. Les manifestations ont démarré en avril 2019, lorsque le gouvernement de Hong Kong a soumis un projet de loi qui prévoyait d’autoriser les extraditions vers la Chine continentale.

Les Hongkongais ont déferlé dans les rues en nombre record. Si le gouvernement a fini par renoncer à adopter ce projet de loi, le mouvement s’est mué en une revendication générale en faveur du changement.

Bolivie : l’élection-poudrière

La crise bolivienne commencée par des manifestations, après la diffusion des résultats de l’élection, qui donnaient la victoire au président sortant Evo Morales, dès le premier tour.

Le candidat d’opposition, Carlos Mesa, a appelé ses partisans à se réunir afin de vérifier qu’il n’y avait pas de fraude électorale. Les partisans des deux candidats sortent dans la rue. Les opposants réclament un nouveau décompte impartial des votes et la démission des autorités de l’Organe électoral plurinational.