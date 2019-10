Le procureur de la République près le tribunal de Souk-Ahras, a retenu, lundi dernier, le placement sous contrôle judiciaire de quatre fonctionnaires de l’annexe administrative communale de la cité Ahmed Draïa, relevant administrativement de la commune de Souk-Ahras, et le contrôle judiciaire pour un cinquième, apprend-on de source juridique. Les mis en cause dans cet acte, qualifié, par notre source, de cas isolé, sont accusés de «falsification de formulaires de souscription de signatures pour un des postulants à la prochaine présidentielle». Aux termes des précisions apportées par les mêmes sources, l’affaire remonte à mercredi dernier, lorsque huit agents, dont cinq femmes, y compris la déléguée communale, exerçant au niveau de cette annexe municipale, ont été pris en flagrant délit de falsification de formulaires de souscription de signatures au profit d’un candidat. Le pot aux roses a été découvert par des citoyens qui ont aussitôt alerté les membres de la coordination locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (l’Anie), nous explique-t-on. Sans tambour ni trompette, les membres de l’Anie, dans la discrétion la plus totale et accompagnés par les services de sécurité, ont fait une visite inopinée à l’annexe administrative. Une démarche qui s’inscrit, nous dit-on, dans le cadre de la préservation du doute. Or, la véracité de la dénonciation s’est réellement confirmée. Les agents communaux étaient encouragés par leur responsable direct, la déléguée communale, en l’occurrence. Les mis en cause, selon nos sources, puisaient dans la base de données communales des renseignements personnels concernant des anonymes et remplissaient, ainsi, les fameux documents qu’ils se permettaient de signer eux-mêmes. Ainsi, il a été découvert, et saisi, plus de 70 formulaires falsifiés. Les huit fonctionnaires ont été aussitôt interpellés et ont fait objet d’audition judiciaire, avant d’être déférés par-devant le magistrat instructeur près l’instance juridique de la circonscription de compétence. Par ailleurs, les instances de l’APC ont décidé de suspendre, à titre conservatoire, les fonctionnaires impliqués dans cette affaire, dont la déléguée de l’annexe communale, jusqu’à l’aboutissement juridique de l’affaire. Il faut dire que la mise à nu de cet acte qualifié « d‘acte isolé », demeure un dépassement grave et que les membres de l’Anie ne sont pas près de tolérer une quelconque velléité de fraude.