L'objectif de la réduction de la facture d'importation et l'augmentation en contrepartie de celle des exportations en diversifiant la production nationale, est pour le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai, réalisable. C'est ce qui ressort de son discours prononcé à l'occasion de son passage au forum du quotidien francophone El Moudjahid. Une occasion choisie par ce membre du gouvernement pour étaler les détails de son plan d'action visant à placer l'exportation sur la bonne voie. Résolument optimiste dans son intervention, le ministre Aïssa Bekkai affirme avoir identifié quatre secteurs dont les produits sont éligibles à l'exportation hors hydrocarbures. Il s'agit du secteur de l'industrie mécanique et de la fabrication de pièces de rechange, l'industrie pharmaceutique et de transformation font partie des secteurs en question. Selon le ministre, les produits des quatre secteurs précités ne sont pas seulement susceptibles d'être exportés, mais ils peuvent contribuer à inverser la donne de la balance commerciale du pays, qui est dans le rouge. «Ils permettront de concurrencer les produits à l'international, compte-tenu de leurs atouts, notamment en matière de coûts très bas», précise le ministre. Pour changer la réalité de l'économie nationale le ministre affirme que «la stratégie mise en place sera encouragée en coordination avec tous les secteurs ayant un lien avec l'exportation grâce à «l'adoption de lois rendant ces produits plus compétitifs». Dans ce sens, le ministre Bekkai a rappelé que «des ateliers de travail ont été mis en place afin de reconsidérer l'ensemble des lois relatives à la dynamisation du commerce extérieur et motiver les opérateurs algériens pour exporter». A cet effet, il affirmera qu'«un rapport sur la situation du commerce extérieur sera prochainement sur la table du gouvernement». L'essor du commerce extérieur passe impérativement par l'investissement productif, a-t-il insisté, mettant en avant la nécessité d'encourager l'investissement et de développer l'agriculture et les start-up tournées vers les nouvelles technologies pour modifier la donne de la balance commerciale actuelle qui fait ressortir la dépendance quasi exclusive de l'économie nationale aux hydrocarbures.

Le ministre délégué a, dans ce contexte, rappelé la mesure prévue dans la loi de finances 2020 et relative à la règle du 51-49 de l'investissement pour les secteurs non stratégiques, qui est de nature à impulser ledit investissement en Algérie, a-t-il estimé. De plus, le ministère prendra en charge les préoccupations des véritables exportateurs, notamment s'agissant du financement, de la logistique, de la réduction des frais de transport et du renforcement des moyens de promotion du produit national. Dans ce cadre, les services du ministère du Commerce comptent organiser, courant mars, une rencontre avec les exportateurs pour ouvrir un dialogue direct avec eux. S'agissant de la protection du produit national, le ministre délégué a souligné que le rétablissement de la taxe supplémentaire provisoire préventive pour certains produits importés comptait parmi les mécanismes à adopter. Quant à la définition de la liste des produits concernés par cette taxe, le ministre a indiqué que «l'Algérie veillera à protéger sa production et ses intérêts, dans le respect de ses engagements au titre des accords commerciaux». Par ailleurs, le ministre Aïssa Bekkai, a déclaré qu'«il y a urgence de l'évaluation des accords commerciaux d'associations signés par l'Algérie avec les institutions internationales».