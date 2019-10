Deux terroristes ont été arrêtés par l’armée hier, à Khenchela. Il s’agit de D. Abdelmalek et B. Elhadi. C’est lors d’une opération de ratissage de l’ANP que ses éléments ont pu arriver jusqu’à l’abri des deux terroristes situé, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale au niveau du lieudit Boudjalbani, dans la localité de Babar. L’opération est toujours en cours, indique la même source qui a permis, également, la récupération d’un matériel destiné à la fabrication d’explosif, mais aussi la saisie d’importantes quantités de produits alimentaires. Depuis le 1er octobre, l’armée a enregistré des résultats probants dans sa lutte continue contre le terrorisme. La veille, c’est un terroriste répondant au nom de Al Arbi Ladmi Sid Ahmed, ayant rallié les groupes terroristes en 2008 qui s’est rendu aux forces de l’ANP à Tamanrasset. Le même jour, « un détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda, une casemate tandis que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt et Khenchela», avait annoncé le MDN dans un communiqué. Dans une opération similaire, deux terroristes ont été éliminés à Djebel Amrouna, commune de Djemaât Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla.

Il s’agit de «Zitouni Ahmed» alias «Abou Obeïda» né en 1974 à El-Youssoufia, wilaya de Tissemsilt, et qui avait rallié les groupes terroristes en 1996. Dans le même contexte souligne le MDN, un détachement de l’ANP a arrêté, à Tissemsilt un élément de soutien aux groupes terroristes. Le jour d’avant, un autre terroriste a été abbatu à Djebel Amrouna dans la wilaya de Aïn Defla. Il s’agissait de «Hbal Ibrahim» alias «Abdelhafid Abou Temmam» né le 12 mai 1964 à Aziz (Médéa). Il avait rallié les groupes terroristes en 1994. Le 3 octobre dernier, lors d’un ratissage mené près de la bande frontalière sud à Tamanrasset un détachement de l’ANP a découvert un arsenal militaire : «Une cache d’armes contenant une arme antiaérienne de type Strela 2M et six roquettes de type BM-21.»