«Quatre individus ont été appréhendés dans la journée de mercredi à Oran et à Bordj-Bou-Arréridj par des détachements de l’Armée nationale populaire ».

Les mis en cause servaient d’éléments de soutien aux groupes terroristes.

L’information a été confirmée par l’Armée nationale populaire ayant diffusé, jeudi, un communiqué dans lequel il est fait état que ces arrestations surviennent «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP ayant appréhendé, le 27 novembre 2019, suite à des opérations distinctes menées à Bordj Bou Arreridj/5ème Région militaire et Oran/2ème RM, 04 éléments de soutien aux groupes terroristes».

Dans un autre communiqué, l’Armée nationale populaire a fait état d’un terroriste capturé lundi dernier par un détachement de l’Armée nationale populaire dans la ville d’El Oued, au sud-est du pays. Celui-ci, dénommé Abdellah Ben Laâmoudi, est de nationalité étrangère ayant fait l’objet de recherches lancées à son encontre par les services de sécurité. «Cette opération confirme, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et rétablir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national», a-t-on souligné. Et ce n’est pas tout.

Le 24 septembre dernier, l’Armée nationale populaire a, dans un autre communiqué rendu public, fait également état qu’en coordination avec les services de la Sûreté nationale, un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté. Malgré l’avoir vaincu sur le plan militaire, la lutte contre cette hydre multiforme est implacable, elle se poursuit davantage. D’autant plus que ce phénomène prend des formes multiples et variées.

Les spécialistes sont unanimes à dire que l’Algérie, de par sa mobilisation permanente, continue à faire face à cette nébuleuse terroriste n’ayant ni foi ni loi.

«L’Algérie revêt une «importance particulière» » dans la lutte contre le terrorisme, en raison de sa position en Afrique du Nord et de sa proximité avec le continent européen, a soutenu récemment, le secrétaire général de l’Organisation internationale de la police criminelle, Jurguen Stock.