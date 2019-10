Des pages sont ouvertes sur des réseaux sociaux, notamment facebook pour mener campagne en faveur de la candidature de l'ex-chef du gouvernement, Mouloud Hamrouche à la présidentielle du 12 décembre prochain. Pour l'heure, l'entourage de ce poids lourd de la scène politique, dément qu'il ait la moindre intention d'être dans les starting-blocks de la prochaine compétition électorale. En attendant la réponse du concerné, il est indiqué qu'il (Hamrouche..ndlr) n'envisage pas une quelconque initiative politique.

En tout état de cause, un appel lancé récemment sur les réseaux sociaux, exhorte les partisans de l'ancien chef du gouvernement, à organiser, samedi 5 octobre prochain, un rassemblement devant son domicile à El Biar sur les hauteurs d'Alger pour le persuader de se porter candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain.

Une page portant le nom de l'ancien candidat à la présidentielle de 1999 avant de se retirer en compagnie de cinq autres prétendants, a posté cet appel. Cette page compte 12 000 abonnés. Cette question n'a pas manqué de susciter une polémique sur les réseaux sociaux. Pour certains, «l'entrée en lice de cette grosse pointure est visée par les tenants du pouvoir pour donner de la crédibilité à la prochaine élection». Les auteurs de cette sollicitation pressante, présentent Hamrouche comme «l'homme de la situation capable de remettre la pays sur les rails». «Nous croyons en ses idées et son programme pour l'édification d'un Etat moderne qui concrétisera le serment des Chouhada et nous voyons en lui l'homme le plus indiqué pour assumer la fonction de président de la République et mener le pays vers un havre de paix», estiment les auteurs de cette initiative.

«Nous appelons tous ceux qui partagent notre vision à se constituer en comité de soutien national regroupant toutes les sensibilités pour l'interpeller d'une seule voix pour qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle et le soutenir de toutes nos forces», soutiennent-ils encore.

D'autre part, des internautes relèvent qu'«il ne dispose pas de programme, comme veulent le faire croire ses partisans». Toutefois, ce dernier va-t-il accepter de prendre part à l'élection présidentielle? En réalité, il s'est prononcé, à plusieurs reprises, sur cette question. Il a affirmé à travers ses dernières contributions dans la presse, «qu'il n'est candidat à aucun poste».

Il avait aussi déclaré que «demander aujourd'hui l'organisation au plus vite des élections apparaît comme une logique froide de raison. Mais il reste à savoir et à fixer les conditions, les garanties et l'organisation des vérifications, des contrôles et des voies de recours pour une élection qu'on veut exemplaire et originelle. Toutes ces questions graves et plus décisives les unes que les autres échoient-elles à un processus de dialogue mené par ceux-là mêmes dont le Hirak exige le départ?».

«Il n'y a pas que la question des conditions d'organisation des élections et ses conséquences. Il y a aussi l'exigence de la séparation de l'Etat, sa pérennité et sa stabilité de la vie d'un exécutif.

Les conditions de la légitimation du gouvernement, de son fonctionnement, de son évaluation et de son remplacement demeurent-elles tributaires des réseaux qui contrôlent aujourd'hui des administrations gouvernementales et locales et qui possèdent de vrais relais clientélistes...», peut-on y lire également.

Communiqué de Mouloud Hamrouche

«J’ai eu à prendre une position et formuler mes points de vue sur la situation que vit notre pays, sur l’espoir que nourrissent nos concitoyens ainsi que sur des échéances projetées. J’ai toujours réfuté la confusion et rejeté la mystification. Je continue à croire que la nature des exigences du moment ne peut être exaucée par des promesses. Elle requiert des engagements des plus clairs, des plus forts, des plus larges et des plus inclusifs. Je remercie celles et ceux, anonymes, qui souhaitent me voir impliqué dans les joutes électorales et leur rappelle que ma position sur cette question est claire et inchangée, mais mon engagement demeure total et mon espoir, comme eux, intact.»