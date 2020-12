Début du mois de novembre dernier, la pandémie du coronavirus connaissait une forte recrudescence. Le nombre de cas journaliers augmentait, dépassant même la barre symbolique des 1000 cas. Les services hospitaliers étaient débordés. On était au bord de l'implosion! Le 8 novembre, le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Il a décidé de durcir le confinement avec, notamment le retour du couvre-feu à 20 h et la fermeture de certaines activités à 15 h. Plus d'un mois après leur entrée en vigueur, force est de constater qu'elles ont été des plus efficaces. De jour en jour, la situation sanitaire s'améliore. Les chif-

fres officiels des contaminations ont baissé de moitié, s'établissant autour des 500 cas/jour. De l'aveu même des personnels de la santé, les hôpitaux connaissent moins de pression. Chose que confirme le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid: «Nous avons actuellement 40% de lits vides dans nos hôpitaux», a-t-il fait savoir en fin de semaine dernière, ce qui fait que le taux d'occupation a été divisé par deux en quelques semaines. Il avoisinait les 90%, voire 100%, dans certains hôpitaux à la mi-novembre, ce qui confirme donc que le «plan» du gouvernement, pourtant très critiqué, aura porté ses fruits. Mais quelle sera donc la prochaine étape pour maintenir le cap? Ces mesures de confinement expirent demain. Que va décider le gouvernement? À l'heure actuelle, un durcissement de ces mesures semble exclu. Alors seront-elles maintenues ou allégées? Les commençants et les transporteurs publics réclament leur révision. Ils ont dans leur point de mire la fermeture à partir de 15 h ainsi que l'interdiction des transports durant les week-ends. Certains réclament leur suppression pure et simple alors que d'au-tres sont plus modérés, surtout en ce qui concerne les horaires de fermeture. «Qu'ils nous prolongent au moins jusqu'à 17h ou 18h», soutiennent les représentants des activités concernées. Les autorités vont elles céder pour permettre à ces commerces de respirer? C'est un véritable casse- tête auquel ils sont confrontés, car si la pandémie est au ralenti, elle n'a pas disparu. La circulation du virus reste même à un niveau assez important. Un petit relâchement pourrait tout remettre en cause. L'exemple de la France ou de l'Allemagne est le plus frappant. Après une baisse des cas avec des mesures draconiennes, ils sont en train d'enregistrer un retour en force du virus et cela 15 jours après les débuts de déconfinement. Chose qui n'est pas du tout à exclure chez nous, surtout que cette nouvelle «phase» intervient juste avec la rentrée universitaire. Malgré le protocole sanitaire mis en place, les spécialistes s'attendent à ce que cette reprise entraîne une augmentation des cas. Chose tout à fait normale puisqu'il s'agit de plus de 2 millions d'étudiants attendus sur les bancs de l'université. Cette circulation de personnes en masse entraînera inévitablement celle du virus. La prochaine quinzaine sera donc décisive dans cette guerre face à un ennemi invisible. Un allègement des mesures pourrait, aussi, avoir un effet négatif sur l'esprit des citoyens. Ils risqueraient de se relâcher, pensant que la victoire finale était acquise.Or, tout le monde s'accorde à dire que sans l'implication des citoyens on n'aurait pas pu arriver aux résultats que l'on voit aujourd'hui. La peur a été un électrochoc qui les a poussés à respecter rigoureusement les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Le port du masque, devenu une habitude chez la majorité des Algériens, en est la meilleure preuve. La victoire a donc été acquise grâce à leur prise de conscience. Le contraire est aussi valable. Le ministre de la Santé n'a, d'ailleurs, pas hésité à mettre en garde: une troisième vague n'est pas exclue. Alors gare au relâchement...