On n'en est pas à un exemple près. Après l'affaire de la clinique d'hémodialyse à Aokas, voilà que surgit un autre cas toujours en relation avec l'investissement et la création de richesse. Et ça se passe dans la commune de Toudja. Un citoyen disposant de toutes les conditions matérielles (terrain- une bâtisse construite à 30%- garanties réelles supérieures au montant du crédit sollicité) veut démarrer un projet de salle des fêtes à usage multiple (salle des fêtes- salle de conférences et de congrès). Pour ce faire, l'investisseur sollicite un crédit bancaire de 50 millions de dinars. Naturellement, ce promoteur s'est dirigé vers la ou les banques où il est reçu «avec professionnalisme, orthodoxie et honnêteté eu égard à l'accueil et à la patience affichée», mais sans pour autant parvenir à son objectif. «Il n'a pas été possible, malgré leur désir, d'accorder le financement et me permettre de pouvoir aller de l'avant dans mon projet». «Les banques contactées (Cnep- BNA), ont toutes été enchantées et désireuses de prendre en charge ce projet à retour d'investissement fort, raconte-t-il, mais le refus est là. «Nous ne pouvons prendre votre dossier que si vous le présentez complet, y compris le registre du commerce conformément aux règles de crédit édictées par la Banque d'Algérie», explique le promoteur de ce projet qui tourne en rond depuis trois ans. Au Cnrc où l'investisseur s'est présenté pour obtenir son registre du commerce, on lui rétorque que s'agissant d'une salle des fêtes soumise à l'autorisation d'exercer délivrée par le wali, il faudrait se présenter à la wilaya. à la wilaya, on lui explique qu'il faut d'abord achever sa construction et obtenir la conformité de l'immeuble pour pouvoir bénéficier de l'autorisation d'exercer et retourner ensuite vers les banques pour son crédit. Las et déboussolé, ne sachant plus à quel saint se vouer localement, il s'en remet aux autorités supérieures saisissant le ministère de l'Intérieur et le Premier ministère. Ce n'est pas pour autant que les choses évoluent dans le sens souhaité et le projet demeure à l'arrêt, tout comme le recrutement de 15 employés à durée indéterminée. Cette même quadrature du cercle évoquée par Nacer Maouche, le promoteur de ce projet avait dans le passé affecté les investissements dans les structures hôtelières. Tous les blocages ont fini par être levés à la faveur d'une initiative du ministre de tutelle, qui a instruit les walis de délivrer des autorisations provisoires pour l'obtention du registre du commerce et les banques seraient alors en règle pour propulser les investissements, la croissance et le développement. Le promoteur refuse de lâcher prise et espère un retour à même de lui permettre de concrétiser son projet. Le même espoir anime beaucoup d'autres investisseurs qui souffrent d'une lourdeur bureaucratique, encore plus accentuée dans la wilaya de Béjaïa, où le privé peine à rendre visible son activité et lorsqu'il est en exercice, une sorte de pression demeure pesante et le risque de cessation d'activité pour n'importe quel motif rend la vie dure.

Cette histoire d'autorisation de wilaya affecte le moral de l'ensemble des établissements hôteliers qui se voient astreints à une autorisation pour la mise en ser-vice de la discothèque tous les 2 ans bien que faisant partie intégrante d'un ensemble indissociable de l'investissement initial. Et pour obtenir le fameux sésame, il faut frapper à toutes les portes et encore... Aucun secteur n'est épargné par la bureaucratie dans la wilaya de Béjaïa. La situation est telle que n'eussent été le courage et la persévérance des investisseurs, jaloux de leur région, la création de richesse et d'emplois serait quasiment nulle.