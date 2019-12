à la lumière des événements majeurs qui ont marqué le pays, notamment la scène politique par l’élection du nouveau président de la République, qui a entamé jeudi dernier, officiellement, l’exercice de ses fonctions, quelle position, orientation prendra le Hirak ?

Entre l’option de s’adapter à la situation actuelle, à travers une réponse favorable à la proposition de dialogue, exprimée par «la main tendue» du président Tebboune, et le maintien de la position de contestation de l’élection et de ses résultats, se profilent, à travers les appels aux négociations et la revendication d’une période de transition, les effluves des desseins sournois qui ont dilué la vraie contestation populaire, celle qui s’est levée contre l’injustice sociale, le despotisme du régime et pour arracher le droit de décider seule de son destin. Car c’est de cette masse populaire qu’il s’agit, celle qui a durant les 10 premières manifestations glorieuses, imposé l’annulation du 5e mandat de Bouteflika, et son départ. Celle qui a libéré la justice, mis les architectes du chaos du pays en prison, et imposé les lignes rouges de la nouvelle gouvernance. Celle qui reconnaît aujourd’hui les chances d’éclosion de l’Algérie nouvelle. Celle qui a fait montre d’un sursaut de conscience sans précédent, et celle qui s’est dressée comme un seul homme contre les convoitises des agendas étrangers. Celle-ci ne peut commettre l’incorrection de rejeter une légitimité présidentielle traduite par les urnes.

Pour les observateurs, l’élection du nouveau président dans des circonstances aussi complexes, ne s’apparente en rien à la fin de la contestation.

Les premières paroles du discours du président de la République, faisant des résultats de l’élection, le fruit du Hirak, confirment sa volonté de valoriser les actions de la contestation populaire et sa détermination à considérer le peuple comme un acteur politique incontournable. C’est, précisément, le plus grand acquis, valeur stable obtenue durant cette période de contestation.

Du fait que quel que soit le dénouement qui va marquer les prochains mois, notamment à travers les premières décisions et les mesures prises par le président de la République, la voix du peuple sera toujours exprimée.

Dans cette nouvelle disposition de la scène politique, le maintien ou non du Hirak, repose également sur la satisfaction des revendications restantes, à savoir les mesures d’apaisement.

Il est certain que cette question sera au centre du dialogue, auquel plusieurs acteurs de la scène politique adhèrent déjà.