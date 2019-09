Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectuera à partir d’aujourd’hui, une visite d’inspection et de travail à la

4ème Région militaire à Ouargla, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. «Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectuera, à partir du lundi 2 septembre 2019, une visite d’inspection et de travail en 4ème Région militaire à Ouargla», précise la même source. «Lors de cette visite, le général de corps d’armée procèdera à l’inspection de certaines unités au niveau des Secteurs opérationnels et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4ème Région militaire», ajoute le communiqué. Cette visite, qui intervient moins d’une semaine après celle qu’il avait effectuée à Oran et quelques jours après la présentation par l’Instance nationale de dialogue et de médiation de ses conclusions au conseil consultatif de l’Instance, sera certainement une occasion pour le chef d’état-major pour évoquer la situation politique dans le pays et exposer la vision de l’Armée nationale populaire par rapport au processus initié par l’Instance de Karim Younès. On en saura peut-être plus sur les menaces qui guettent le pays et les tentatives de déstabilisation dont il fait l’objet. Le général de corps d’armée avait, rappelons-le, fait référence aux forces qui ont infiltré le Mouvement populaire et travaillent à en dévoyer les objectifs.