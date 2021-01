En préparation du mois de Ramadhan et afin d'éviter les désagréments liés à la disponibilité des denrées alimentaires et à la hausse des prix qui précède cette période sacrée, le ministère du Commerce semble vouloir prendre les devants, en annonçant, d'emblée, que l'importation des viandes congelées sera interdite. C'est, du moins, ce qu'a déclaré, hier, le directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, estimant que «c'est une mesure qui vient en application de la décision du président de la République. L'interdiction d'importation des viandes congelées vient confirmer la disponibilité de cette denrée, en qualité et en quantité en Algérie, pour répondre aux besoins nationaux». Une mesure qui confirme également la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes de gestion des périodes de fêtes, qui semble prendre ses marques dans la prévision, du fait que ces mesures interviennent à presque 90 jours du début du mois sacré. Une logistique qui s'installe progressivement, tenant compte de la situation réelle sur le terrain, où le principe de péréquation est largement mis en avant, pour éviter les déséquilibres entre les régions du pays, durant cette période. À ce titre, Mokrani précise qu'«un programme spécifique sera mis en pace pour assurer l'approvisionnement des wilayas de l'intérieur du pays, par les wilayas du Sud. Il comportera la création de 8 filiales de distribution de viandes rouges, blanches, et poissons. Les prix seront abordables du fait que les quantités sont importantes».

Le même responsable a annoncé qu'un programme spécial a été élaboré pour le mois de Ramadhan, notamment en matière de révision, des textes juridiques régissant la régulation du marché, la numérisation des outils de contrôle, l'encadrement du commerce extérieur et l'encouragement de l'exportation hors hydrocarbures.

Par ailleurs, Ahmed Mokrani est longuement revenu sur l'importance de «la régulation de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité et le renforcement de ces opérations, par l'approvisionnent à partir des foires nationales». Ne laissant rien au hasard, le directeur de l'organisation des marchés a fait savoir que d'ores et déjà, «le programme de permanence pour les jours de fêtes de l'Aïd El Fitr est fin prêt». S'exprimant sur les fluctuations des prix qui caractérisent cette période, Mokrani a été, on ne peut plus, clair, en affirmant que «les prix sont une ligne rouge que personne ne peut franchir, notamment pour les produits subventionnés.

Le ministre a donné des instructions pour le suivi permanent des produits essentiels, au niveau des stocks et des unités de production, et ce en plus du système numérique qui va être mis en place pour réguler les opérations d'approvisionnement».

Il faut dire qu'hormis le fait que le ministère du Commerce se soit pris tôt pour juguler les contraintes et identifier les problématiques qui peuvent compliquer cette préparation; il est clair que ces opérations revêtent un aspect prévisionnel qui a longtemps fait défaut dans la gestion de cette période, d'autant plus que sous les effets de la crise sanitaire, les mesures prévues afin d'encadrer les activités commerciales et apporter plus de satisfaction aux citoyens, ne seront pas toutes applicables; cependant la force des décisions fait la différence avec les années précédentes, et marque l'orientation vers de nouvelles approches, plus crédibles.