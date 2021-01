Les machines n'ont pas fonctionné, comme prévu, hier, à l'Eniem. Malgré les assurances de la direction quant aux garanties données par les pouvoirs publics de trouver des solutions durables aux difficultés de l'entreprise, les travailleurs n'ont pas rejoint les ateliers pour reprendre le travail. Pourtant, la veille, dans une note destinée au personnel, la direction par la voix du P-DG Djilali Mouazer, avait rassuré que «toutes les actions nécessaires ont été entreprises afin de débloquer la situation difficile que traverse l'entreprise actuellement», précisant que «des garanties ont été données par les pouvoirs publics afin de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois au sein de l'entreprise, et ce, dans les meilleurs délais possibles».

Dans la même note, la direction a lancé un appel à «tous les travailleurs et travailleuses de l'Eniem afin de rejoindre leurs postes de travail et faire preuve de sagesse et de maturité, et d'éviter de répondre à toute forme de manipulation et de malveillance (parfois même externe à l'entreprise), source de perturbation, de déstabilisation et de ne pas verser dans la voie destructrice prônée par certains individus qui sont à la recherche de leurs propres intérêts, créant un climat de clanisme et de haine à l'intérieur de l'entreprise».

Mais, de leur côté, les travailleurs ne semblent pas enclins à mettre un terme à leurs actions de protestation. Selon le porte-parole du syndicat d'entreprise, Mouloud Ould Oulhadj, la décision de poursuivre la grève a été prise par les travailleurs eux-mêmes, sans obéir à une quelconque partie malveillante ou externe. L'orateur, qui répliquait aux propos contenus dans le communiqué de la direction, a réitéré les revendications qui, ajoute-t-il, sont la condition de toute reprise de travail, à savoir le départ du président-directeur général, Djilali Mouazer et l'annulation du congé technique. Des revendications qui ont été avancées par les travailleurs dès l'annonce de leur mise en congé technique au début du mois de décembre.

Le lendemain de la mise en congé, des actions ont été observées par ces derniers à l'instar de la grande marche qui a débuté d'Oued Aïssi où se trouvent les ateliers, jusqu'au siège de la direction générale situé dans la ville de Tizi Ouzou. Des sit-in se tiennent tous les jours par les travailleurs qui réclamaient des solutions aux difficultés de l'entreprise mais accompagnées du départ du premier responsable.

De son côté, pour justifier la décision, la direction a expliqué que la Banque extérieure d'Algérie (BEA) de débloquer la seconde partie des crédits destinés au financement des approvisionnements en pièces CKD et SKD, précisant que la même banque a déduit de l'entreprise la somme de 730 millions de dinars du montant du crédit de 1, 1 milliard de dinars octroyé en février de la même année avant l'expiration du délai de remboursement.

La direction avait également fait savoir qu'un lot de marchandises importées par l'Eniem se trouve encore bloqué au niveau des douanes à cause de l'absence d'autorisation d'importation et d'exploitation de matière première.