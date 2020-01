Toute la Kabylie prépare, depuis hier, samedi, avec faste, comme d’habitude, le jour de l’an amazigh, Yennayer. Des activités riches et diversifiées sont programmées un peu partout pour marquer un événement qui ne passe jamais inaperçu dans une région qui reste toujours attachée à son identité berbère plusieurs fois millénaire. Il faut rappeler que cet événement revêt un caractère particulier depuis que la journée de Yennayer a été reconnue officiellement, en 2016, comme jour de fête nationale et décrétée comme «Journée nationale chômée et payée», à l’instar de toutes les autres journées symbolisant l’un des aspects saillants de notre histoire. Cette année, Yennayer sera célébré sous le slogan de « Yennayer, substance patrimoniale et consolidation identitaire ». A Tizi Ouzou, Azazga, Aïn El Hammam, Draâ El Mizan, Azeffoun, Boghni, Maâtkas et un peu partout ailleurs, des activités variées sont au menu pour marquer ce rendez-vous avec l’histoire. Depuis hier, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri accueille les activités inhérentes à cette célébration avec, comme première escale, une rencontre artistique avec Beihija Rahal dont le thème est : «Sur les traces de Cheikh El Hasnaoui», une rencontre organisée par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec l’association portant le nom du grand artiste de l’exil. Le programme de Yennayer battra donc son plein tous les jours, toute la semaine et au cours de la semaine prochaine avec, pour aujourd’hui, une projection du film documentaire «Cheikh El Hasnaoui, de la Maison-blanche à l’Océan bleu» de Abderrezak Larbi-Cherif ainsi que du film en tamazight intitulé «win ireqqen» ou «Celui qui brûle», de Slimane Bounia. Le cycle des conférences sera inauguré par le chercheur et auteur Abdennour Abdesselam qui parlera de Yennayer sous tous ses aspects. L’ouverture du marché de Yennayer aura lieu mardi prochain.

Le public aura droit, à cette occasion festive, à des expositions-ventes de produits artisanaux comme la tapisserie, la poterie, la vannerie, les costumes traditionnels, les bijoux, la forge, les objets traditionnels, les arts culinaires du terroir… Une autre partie du marché de Yennayer sera dédiée aux produits ci-après: l’huile d’olive, le miel, les figues sèches, les légumes secs et les plantes médicinales. Un autre volet de ce marché sera consacré au patrimoine culturel national, avec la participation des musées nationaux : musée des arts et traditions populaires d’Alger et le Bardo (Alger) ainsi que des directions de la culture des wilayas de Béjaïa, El Bayadh, Ghardaia, Batna, Bordj Bou Arréridj. En outre, Yennayer est une occasion pour la tenue d’un salon du livre, toujours à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, avec la participation du département de langue et culture amazighes de Tizi Ouzou, la Bibliothèque nationale, le HCA, le Cnrpah, le Crsc d’Oran et de la maison d’édition Anep.

De nombreuses autres activités sont aussi au menu, tout au long de cette semaine, comme des ateliers d’arts plastiques, des espaces d’écriture, des ateliers de contes populaires, la chorale avec l’association «Thighilt Negh» de Maâtkas, une animation folklorique avec la troupe «El Aïssaoua» de Tipasa, projection du film en tamazight «Isegmi n tayri» de Lounès Medjnah. La célébration de Yennayer cette année, à Tizi Ouzou sera l’occasion du lancement du concours national de la meilleure pièce théâtrale pour adultes en langue amazighe, produite par les associations et les coopératives culturelles et théâtrales pour l’année 2019. Il faut noter qu’en plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, plusieurs autres établissements culturels de la wilaya abriteront des activités, comme le centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam.

Ce dernier abrite des expositions de tapis berbères, plats traditionnels, robes kabyles et une exposition-vente de livres avec la maison d’édition Mazar. En outre, le programme prévoit des animations d’ateliers avec l’association des parents d’élèves de l’école primaire Dahmane Azzam avec notamment du dessin, réalisation de cartes de vœux avec les symboles berbères, ateliers autour du conte kabyle, jeux traditionnels et devinettes... Le centre culturel d’Azazga abrite, de son côté, des activités à l’occasion de la célébration de Yennayer, avec notamment la collaboration de l’Assemblée populaire communale d’Azazga. Notons enfin que la célébration de Yennayer sera marquée par un grand spectacle artistique qui aura lieu dans la soirée du 11 janvier prochain au théâtre régional Kateb-Yacine. Le spectacle sera retransmis en direct sur les ondes de radio Tizi Ouzou, qui est d’ailleurs son organisatrice.